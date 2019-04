Moneta da 5 euro Vespa: costo, dove trovarla e storia

L’istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato hanno realizzato una moneta in argento da 5 euro; a parte il taglio, l’oggetto emesso dal Ministero dell’Economia delle Finanze ha anche un’altra particolarità: su di esso è stata posta l’immagine di una Vespa, uno dei simboli dell’Italia nel mondo.

Moneta da 5 euro Vespa: un simbolo dell’eccellenza italiana

Su una delle facce della moneta, infatti, sono raffigurati un ragazzo e una ragazza in sella a un modello moderno di Vespa. Sullo sfondo il Colosseo, in rievocazione di una famosa scena del film “Vacanze romane”. Ben visibile in alto a sinistra la scritta “Repubblica Italian” in basso poi si legge il cognome dell’autrice della grafica “Colaneri” (Maria Carmela Colaneri). Tre diverse edizioni saranno disponibili per i collezionisti: infatti la Vespa è stata colorata in verde, bianco e rosso.

Sull’altro lato della moneta si trova raffigurato il modello della Vespa originale, in pratica, quella del 1946. In alto è stato scritto il valore, appunto, “5 euro”. C’è anche la scritta Piaggio nel carattere corsivo tipico dello storico marchio; a destra, la lettera “R” che identifica la Zecca di Stato e, infine, l’anno di emissione “2019”. La moneta appartiene alla “Serie Eccellenze Italiane” della Collezione Numismatica 2019.

Moneta da 5 euro Vespa: 3 versioni disponibili

Tutte le monete da 5 euro sono in versione Fior di Conio. L’espressione qualifica il grado più elevato di conservazione di un oggetto numismatico; in sostanza, significa che la moneta non presenta alcun segno di circolazione (lucentezza originale). La moneta con la Vespa verde avrà una tiratura di 3mila pezzi, quelle con la Vespa bianca e rossa avranno una tiratura di 7mila pezzi per ciascun tipo.

I set completi delle tre versioni saranno in tutto mille. I collezionisti possono già acquistare l’oggetto grazie al sito www.shop.ipzs.it. Costano 40 euro singolarmente, 100 euro il trittico; la versione verde risulta “esaurita”.

Il corner numismatico sarà presto esposto presso la Biblioteca del Dipartimento del Tesoro del Ministero di Via XX Settembre per visionarle è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo [email protected].

