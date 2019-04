Chi è Audrey Chabloz al Grande Fratello 2018: età e vita privata

Tra i concorrenti della nuova edizione del “Grande Fratello“, che ha debuttato lo scorso 8 aprile su Canale 5, abbiamo visto che c’è anche Audrey Chabloz. Da quando si è saputo che avrebbe partecipato all’attuale edizione del famoso reality show, in molti hanno cercato informazioni sul suo conto. Andiamo quindi a scoprire chi è la bellissima e corteggiatissima nuova concorrente del GF 2019, attraverso la sua biografia e vita privata.

Chi è Audrey Chabloz: la relazione con il suo corpo, dalla bulimia alla chirurgia

Audrey Chabloz è nata ad Aosta, il giorno di Natale, il 25 dicembre 1992. La 27enne è figlia unica e i suoi genitori (mamma receptionist e papà agente immobiliare) sono separati. Da diversi anni l’attuale concorrente del GF, vive a Ibiza, dove lavora come hostess e modella. Nonostante ciò, non ha mai tenuto segreto il suo desiderio di voler tornare in Italia. L’occasione le si è presentata con la sedicesima edizione del “Grande Fratello“. Grazie al reality show, è tornata in Italia ed è anche entrata nel mondo dello spettacolo, suo sogno sin da piccola.

Non appena Audrey Chabloz ha fatto il suo ingresso nella famosa casa di Canale 5, non si è potuto fare a meno di notare la perfezione del suo fisico e l’armoniosità dei suoi lineamenti. In realtà la modella, per arrivare ad ottenere questo aspetto, ha fatto ricorso alla chirurgia estetica. Il raggiungimento del corpo perfetto l’ha portata a perdere molti chili e a sottoporsi ad un intervento per sentirsi meglio con se stessa.

Lei stessa ha raccontato: “Ho perso tantissimi chili in poco tempo. Contavo le calorie tutti i giorni e non dovevo superare le 600 calorie. In più andavo in palestra solo per perder chili. Finché non ho perso tantissimo grasso nella zona del sedere e mi vedevo scavata, quindi ho continuato a mangiare pochissimo. Vedendomi così mostruosa, una mia amica mi ha detto di quest’operazione per rimpolpare quella zona. Io presa da questa follia ho iniziato a mangiare di più, ma vomitavo, ero diventata bulimica. Nessuno se ne è mai accorto.

Poi ho fatto quest’operazione, ma non è servita, perché comunque non mangiavo e il grasso è andato via. Adesso mi ha lasciato delle cicatrici, mi sono pentita tantissimo. Ora ne sono uscita.”

La vita privata

Audrey Chabloz è molto seguita sui social, il suo account Instagram conta quasi 69 mila followers. Della vita privata della giovane hostess e modella però, si sa veramente poco. Nella sua presentazione per il reality show del “Grande Fratello“, la Chabloz ha affermato di non essere mai stata sposata e di non avere figli. Tuttavia, nel 2018, secondo le cronache rosa, Audrey avrebbe avuto un legame con Marco Borriello, famoso ex calciatore e ora dirigente sportivo dell’Ibiza-Eivissa. Tra i due però, sembra ci sia stato solo un flirt e niente di più.

