Calciomercato Inter: per Gundogan si fa sul serio. Piace anche Elmas

In estate l’Inter deve necessariamente rafforzare la propria rosa. Dopo aver chiuso per Diego Godin a parametro zero nei mesi scorsi, ora i nerazzurri sono alla caccia di nuovi affari di spessore, riguardanti giocatori di livello internazionale che possano dare una mano a tutto l’ambiente per crescere.

È quello del centrocampista tedesco – attualmente in forza al Manchester City – Ilkay Gundogan l’ultimo della lista. Negli ultimi giorni si è parlato di come la squadra meneghina stia accelerando per battere la concorrenza e portarsi a casa l’ex giocatore del Borussia Dortmund. Andiamo a vedere come.

Calciomercato Inter: Gundogan primo obiettivo per il centrocampo

Il centrocampista classe ’90 nativo di Gelsenkirchen, sembra non trovarsi bene in Inghilterra. Da qui l’idea di lasciare i citizens nel corso della prossima estate dopo tre stagioni di militanza. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Bayern Monaco, che sta ricostruendo la propria rosa e vorrebbe riportarlo in Germania, ma l’Inter appare comunque attualmente in vantaggio, essendo anche destinazione gradita.

I nerazzurri avrebbero anche già pronta l’offerta di contratto: secondo Tuttomercatoweb sarebbe pronto un quadriennale con possibile opzione per un altro anno da sei milioni di euro annui. Quest’accelerata deriva anche dalla decisione di Ivan Rakitic di restare al Barcellona, nonostante la folta concorrenza che l’anno prossimo riguarderà anche la stellina ora all’Ajax Frenkie De Jong.

Calciomercato Inter: Elmas terzo incomodo

La Gazzetta dello Sport stamane ha fatto un altro nome per il centrocampo interista. Trattasi di Elif Elmas, talentino macedone classe ’99 ora al Fenerbahce, seguito anche da Lazio e Fiorentina. Il suo valore oscillerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM