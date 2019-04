Gita Pasquetta 2019: dove andare, luoghi eventi e sagre in Italia

La Pasquetta 2019 si sta avvicinando: quest’anno il Lunedì dell’Angelo cadrà il 22 aprile. Come tutti gli anni, si tenta di organizzare qualche gita divertente sperando che il tempo sia dalla nostra parte. Tuttavia il meteo sembra non accompagnarci favorevolmente, almeno durante la domenica di Pasqua. L’unica cosa che rimane da fare è augurarsi che il sole compaia e, nel frattempo, pianificare la classica gita fuoriporta.

Ma che cosa fare? Ecco qui una serie di destinazioni che potrebbero interessarti.

Per la gita di Pasquetta 2019… Il lago di Tenno è al primo posto

Il lago di Tenno è una destinazione ormai gettonatissima: in provincia di Trento, si colloca vicino all’estremità settentrionale del Lago di Garda. Lo splendido lago vanta una vegetazione che circonda le sue acque turchesi, rendendo l’atmosfera intima e appartata. Il lago di Tenno deve la sua fisionomia alla frana del dosso di Ville del Monte, che ha bloccato il corso del suo immissario. Così, nasce questa incredibile location che è stata eletta fra le quindici spiagge più belle d’Italia; può ospitare anche i nostri amici a quattro zampe, essendoci una zona attrezzata per i cani. Qualora l’acqua fosse troppo fredda per farci un tuffo, la gita di pasquetta 2019 non sarebbe buttata: oltre ad essere una meraviglia per gli occhi, è anche il luogo adatto per un picnic con i propri amici.

Per la gita di Pasquetta 2019… Vinci

Vinci è il paese Natale del genio Leonardo da Vinci, di cui quest’anno ricorre il cinquecentenario della morte. Il piccolo paese, a pochi chilometri da Firenze, è un luogo affascinante, ricco di storia, di cultura e di arte. Vinci è uno dei borghi più belli d’Italia: esteticamente peculiare, offre un intimo mercato artigianale locale, oltre al Museo Leonardiano nel castello del borgo. È dedicato alle opere del genio di Leonardo da Vinci e proprio quest’anno è stata inaugurata la mostra Leonardo da Vinci. Alle origini del Genio che si focalizza sul legame di suggestioni che Leonardo da Vinci strinse con il suo paese.

Per la gita di Pasquetta 2019… Ville Palladiane

Le ville Venete sono uno spettacolo imperdibile. Sono anche conosciute come Ville Palladiane e si stendono fra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, offrendo un iter ricchissimo. Queste Ville sono state costruite per conto degli aristocratici della repubblica di Venezia: erano le loro tenute di campagna e vi si recavano per trascorrere periodi intimi e tranquilli. Le ville sono state realizzate in stile barocco e circondate da vasti, meravigliosi parchi, tutti da visitare.

La gita di Pasquetta 2019 per gli amanti della montagna: il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è una sorta di destinazione obbligata per gli amanti della montagna. Si tratta di un territorio celebre per la sua valenza paesaggistica e naturalistica, in cui sono presenti rare specie di flora e fauna. È situato nel margine sudorientale delle Alpi: alcune zone sono molto impervie e nascoste, tuttavia altre come per esempio il Lago del Mis possono essere raggiunte comodamente anche da famiglie con bimbi piccoli.

Le piccole cascate, i torrenti, i laghetti nascosti nelle grotte offrono uno spettacolo che è davvero difficile dimenticare. Provare per credere.

Per la gita di Pasquetta 2019… Il monastero di Torba

Il monastero di Torba è raccomandato caldamente non solo da chi apprezza il territorio, tranquillo e appartato, ma anche il FAI. Il monastero è patrimonio dell’UNESCO e, intrecciandosi alla Villa della Porta Bozzolo si candida come una delle destinazioni più azzeccate da scegliere per la dita di Pasquetta 2019. Ogni anno nel monastero vengono organizzati degli eventi all’insegna della cultura e dello svago; da tre anni ormai si svolge “Fiori al Monastero”.

Intorno al bellissimo edificio si dipinge un prato in cui si può mangiare il proprio pranzo al sacco, mentre durante la giornata è possibile partecipare ad una serie di visite guidate alle sale affrescate della Torre e alla Chiesa, risalente al periodo dell’Alto Medioevo.

Gita di Pasquetta 2019: cosa fare se piove?

Non disperate: in caso di pioggia, ci sono tante alternative da considerare. Bisognerà rinunciare alla classica gita di Pasquetta, però si può organizzare comunque una giornata all’insegna del divertimento e anche, perché no, della cultura. Infatti, se dove abitate non ci sono in programma specifiche feste di paese, è possibile optare per una gita culturale: per l’occasione, il giorno di Pasqua e Pasquetta tanti musei rimarranno aperti. Qui alcuni suggerimenti.

Il Chiostro di Bramante di Roma, fino al 5 aprile 2019 ospita la mostra Dream. L’arte incontra i sogni. I protagonisti saranno Anselm Kiefer, Mario Merz, Giovanni Anselmo, Christian Boltanski, Doris Salcedo, Henrik Håkansson, Wolfgang Laib, Claudio Costa, Kate MccGwire, Anish Kapoor e tanti altri, per una retrospettiva che parla di desideri, aspettative, fantasie, paure esorcizzate.

Se invece ti trovi a Napoli, o questa sarà la tua destinazione durante le vacanze, ricordiamo che il Pani di Napoli fino al 22 aprile ospiterà un’interessantissima mostra. Escher ne è il fulcro, ma si tratta di un percorso di 200 opere che arriva fino ai giorni nostri, illustrando le realizzazioni contemporanee che sono state influenzate dal grande artista: opere cinematografiche, fumetto, e tanto altro ancora.

Fino al 30 giugno 2019, Torino ospita una bella retrospettiva dedicata a Monet. Si intitola Claude Monet – The immersive experience presso la Promotrice delle Belle Arti. Un’occasione imperdibile per gli amanti del pittore.

