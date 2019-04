Chiara Ferragni: fratello su Instagram, foto e chi è l’uomo misterioso

Chiara Ferragni è una vera e propria star moderna. Tramite le seguitissime pagine social ha costruito una fortissima relazione con il suo pubblico. Molto della sua vita (anche privata) viene proposto tramite Instagram e diventa oggetto di ammirazione e commento da parte dei milioni di follower.

Il figlio di Ferragni e Fedez ritratto mentre gioca col fratello di sua madre

Chiaramente oltre a lei compaiono spesso in foto e video i componenti della sua famiglia: Fedez e da qualche tempo il figlio della coppia. L’ultima notizia che la riguarda ha a che fare proprio col piccolo. Ritratto a giocare con un bimbo più grande (non ripreso in volto) ed il testo proposto da Chiara Ferragni da cui il pubblico ha scoperto che la fashion blogger ha un fratello. Infatti nel post pubblicato su Instagram si legge “Leo play with my brother” ovvero “Leo che gioca che con mio fratello”.

Chi è il fratello di Chiara Ferragni?

Tutto ciò ha scatenato la curiosità dei suoi ammiratori i quali hanno iniziato a porre domande sulla esistenza del fratello mai nominato prima d’ora. Al contrario delle sorelle di Chiara Ferragni, di cui più volte lei stessa ha pubblicato delle immagini, è la prima volta che si parla di un fratello.

Secondo l’ipotesi proposta dal quotidiano Il Giornale il bimbo, zio del piccolo Leone Lucia potrebbe essere nato dalla nuova relazione del papà di Chiara Ferragni “separatosi dalla moglie Marina Di Guardo nei primi anni 2000”.

La curiosità corre in rete

Tornando alla curiosità dei suoi fan su Twitter @DaniTzn25 ha scritto: “Sono la solita rincoglionita o il fatto che la Ferragni abbia un fratello è una novità anche per voi???”. E ancora @jhullypeereira ha commentato: “Raga ma da quando Chiara Ferragni ha un fratello? Qualcuno mi illumini mi è stato aperto un mondo”.

E @eudaimonchia pur toccando lo stesso argomento indica la risposta ai tanti interrogativi. “Comunque raga sì, Chiara Ferragni ha un fratello (o meglio fratellastro), figlio di suo padre se vi interessa😂”.

