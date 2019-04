Strade chiuse Roma e bus deviati per il 25 aprile 2019 a Roma

Il 25 aprile 2019 è la Festa della Liberazione e Roma si prepara a ospitare degli eventi importanti, che determineranno la chiusura di alcune strade e la deviazione delle linee di autobus. La giornata sarà inaugurata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che la mattina alle 9 sarà a Piazza Venezia per rendere omaggio al Milite Ignoto. Ma dal centro storico a Centocelle, passando per la Garbatella e San Lorenzo saranno numerosi gli eventi che influiranno sul traffico e sulla viabilità urbana.

Prendendo come riferimento le indicazioni comunicate dal portale Muoversi a Roma, andiamo a vedere quali sono le strade chiuse e i bus deviati per la giornata di giovedì 25 aprile 2019.

Strade chiuse e bus deviati Roma 25 aprile: Mattarella a Piazza Venezia

Come abbiamo anticipato, prima di recarsi a Vittorio Veneto per le celebrazioni della Festa della Liberazione, il presidente Mattarella sarà all’Altare della Patria, dove depositerà una corona d’alloro all’Altare della Patria. Prevista una chiusura parziale al traffico di Piazza Venezia, mentre via del Plebiscito per l’occasione diventerà a doppio senso di marcia. Dalle ore 8 del mattino sono deviate le seguenti linee del trasporto pubblico: H, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 130F, 160, 170, 190F, 492, 715, 716, 781 e 916F.

25 aprile 2019 a Roma: strade chiuse e bus deviati per la corsa podistica

In occasione della corsa podistica Roma Tre Ville Run – Trofeo Liberazione, alcune linee di autobus saranno deviate nelle zone interessate, a partire dalle ore 8 del mattino. La partenza e l’arrivo della corsa sono fissate allo stadio Paolo Rosi. Da qui gli atleti proseguiranno per via dei Campi Sportivi, viale della Moschea, via di Ponte Salario, viale Forte Antenne, Villa Ada, di nuovo viale della Moschea, viale Parioli, Villa Glori e ancora via dei Campi Sportivi. La linea C2 sarà deviata fino alle ore 11.

Strade chiuse e bus deviati Roma 25 aprile 2019: corteo Anpi e

Dalle ore 9.30 alle ore 13.30 sfilerà il corteo Anpi da largo Bompiani a Piazzale Ostiense/Via del Campo Boario. La manifestazione partirà da Largo Bompiani, per poi proseguire lungo via delle Sette Chiese, via Valeria Rufina, viale di Tor Marancia, piazza Elio Rufino. Quindi attraverserà la Cristoforo Colombo, continuando per via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, viale Massaia, circonvallazione Ostiense, via Benzoni, via Matteucci e infine via Ostiense.

Per l’occasione potrebbero subire deviazioni e limitazioni le seguenti linee di autobus: 23, 83, 130F, 160, 671, 714, 715, 716 e 792. Anche le linee 77, 280, 718, 719 e 775 potrebbero subire deviazioni a causa del montaggio del palco tra piazzale Ostiense e via Persichetti.

Previsto anche un corteo a Centocelle dalle 10 alle 12, che partirà da piazza delle Camelie e arriverà a viale della Venezia Giulia. Ecco le linee deviate nelle zone interessate: C5, 5, 14, 19, 106, 150F, 313, 412, 450, 541, 542, 544, 556F e 558.

Roma 25 aprile 2019: strade chiuse e bus deviati, le altre zone interessate

La Comunità ebraica romana presiderà una cerimonia davanti al cimitero di guerra del Commonwealth in via Zabaglia, dalle ore 11 alle ore 13. Per l’occasione nella zona interessata, a partire da piazza Vittoria Bottego, vigeranno i divieti di sosta. La rimozione delle auto ancora presenti inizierà a partire dalle ore 8. La linea 83 potrebbe subire delle deviazioni.

Spostandosi all’Esquilino, previsto un sit-in a Piazza Vittorio, sul lato di via Principe Eugenio dalle ore 15 alle ore 19.

Piazzale Ostiense vivrà una giornata ricca di eventi. A partire dalle ore 18 via Persichetti sarà chiusa al traffico, mentre piazzale Ostiense, dalla parte di Campo Boario, sarà chiusa dalle ore 20.30. Sui lati della Piramide Cestia saranno infatti proiettati dei film storici e l’evento terminerà a mezzanotte. Ecco le linee deviate dalle ore 18 alle ore 24: 23, 77, 83, 130F, 280, 715, 719 e 775.

