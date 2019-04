Pablo Daniel Osvaldo a Domenica In: chi è l’ex calciatore della Roma

Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante di calcio, sarà uno degli ospiti della prossima puntata di Domenica in. Oltre a lui, come ospiti di Mara Venier, ci saranno: Ambra Angiolini, Giancarlo Giannini, Cesare Bocci e Rita Dalla Chiesa. Tutti, nel corso delle interviste, parleranno della loro vita privata e della loro carriera.

In diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, l’appuntamento con Domenica in è fissato per le 14, su Rai Uno. Pablo, ex calciatore argentino ma di passaporto italiano, si presenterà in compagnia della sua band rock, i Barro Viejo, con la quale si esibirà.

In questa trentatreesima puntata di Domenica in, l’ex calciatore Pablo parlerà dei motivi che l’hanno spinto a lasciare il mondo del pallone, del suo amore per la musica rock e della sua esperienza come partecipante al talent show Ballando con le stelle.

Chi è Pablo Daniel Osvaldo

Pablo Daniel Osvaldo nasce a Lanus, in argentina, il 12 gennaio 1986. Inizia a giocare a calcio quando ha 9 anni e debutta in prima squadra nel 1999, all’Huracan, da dove comincerà la sua vera e propria carriera. Osvaldo gira tante squadre, gioca anche nella nazionale italiana, ma a 30 anni decide di abbandonare il mondo del calcio per dedicarsi alla sua passione da cantante rock. Osvaldo diventa padre per la prima volta quando non è ancora maggiorenne e il suo primo matrimonio, forzato, finirà ben presto. Nel 2007 ha altre due figlie, Victoria e Maria Helena, con Elena Braccini. I due, però, si lasciano nel 2012. Infine, nel 2014, nasce Morrison, quarto figlio avuto con l’attrice Jimena Baron. Oggi, oltre che ballerino nel programma Rai Ballando con le stelle, Osvaldo è il frontman della rock band Barrio Viejo.

Pablo Daniel Osvaldo: calciatore

Le esperienze calcistiche più importanti di Pablo Daniel Osvaldo hanno inizio nel 2006, quando viene acquistato dall’Atalanta; da qui, passa poi al Lecce, alla Fiorentina e al Bologna, senza però conseguire chissà quali risultati. Dopo due stagioni positive all’Espanyol torna in Italia, voluto dalla Roma, dove segnerà 29 gol in 56 partite. Dal 2013, esperienze di secondo piano (Southampton, Juventus, Inter, Boca Juniors), fino al ritiro annunciato, a soli 30 anni, nel 2016.

Pablo Daniel Osvaldo: il ritiro dal calcio

«Non ero più felice», ha dichiarato Pablo Daniel Osvaldo in un’intervista di qualche tempo fa. «Io sono uno che vive di sentimenti e impulsività, e nel calcio di oggi non c’è nessuna della due. Mi sentivo un numero, uno che doveva segnare perché altrimenti veniva insultato. Ora sto da Dio anche se mi dicono che sono matto.» Ha poi aggiunto: «Il calcio oggi è uno schifo, un freddo business e una dittatura del risultato. Nessuno pensa a come stai. Non potere uscire dopo una sconfitta, suonare la chitarra o bere una birra per me era assurdo. Per non tradire il calcio ho preferito lasciarlo.»

