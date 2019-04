Calendario scioperi maggio 2019: treni, aerei e mezzi pubblici. Le date

Proponiamo il calendario degli scioperi di maggio 2019 con tutte le date interessate, riprendendo le tabelle pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il mese di maggio si presenta come un periodo ricco di agitazioni che riguardano il trasporto pubblico locale, i mezzi ferroviari e il trasporto aereo. Andiamo quindi a vedere quali sono gli scioperi previsti per maggio 2019, suddividendoli per categoria professionale, settore di riferimento, sigla sindacale indicente, aree urbane/regionali interessate e ovviamente la data.

Calendario scioperi maggio 2019: le date dall’1 al 10

Ecco di seguito gli scioperi previsti nella prima decade di maggio 2019, riassunti in questa tabella con riferimento alla comunicazione disponibile sul sito ufficiale del MIT.

Data Sindacati Settore Categoria Modalità Rilevanza 1 maggio USI – Unione Sindacale Italiana Generale Sciopero generale dipendenti pubblici e privati Intera giornata Nazionale OST SLS/SLM-FAST/ADL-COBAS/SGB Trasporto pubblico locale Personale Soc. Busitalia Veneto Bacini di Padova e Rovigo 24 ore varie modalità Aziendale 2 maggio OSR ORSA TPL AUTOFERRO Trasporto pubblico locale Personale Soc. Tua Regione Abruzzo 24 ore Aziendale OSP FAISA-CONFAIL OSP UGL FERROTRANVIERI Trasporto pubblico locale Personale Soc. EAV di Napoli 24 ore 4 ore (dalle 9 alle 13) Aziendale 3 maggio FAST-CONFSAL Trasporto aereo Personale dipendente delle aziende/vettori del settore del trasporto aereo 4 ore (dalle 12 alle 16) Nazionale OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale Personale Soc. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Regione Puglia 4 ore (dalle 8 alle 12) Aziendale OSP USB Lavoro Privato Trasporto pubblico locale Personale reparto sosta Soc. TPER di Bologna Ultime 4 ore Aziendale CUB TRASPORTI/AIRCREWCOMMITTE Aereo Personale Soc. Alitalia SAI in A.S. di Roma Fiumicino 4 ore (dalle 12 alle 16) Nazionale AP Aereo Personale navigante Soc. Air Italy 4 ore (dalle 12 alle 16) Nazionale OSR FILT-CGIL-/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL/UGL-FNA Trasporto pubblico locale Personale Soc. Autoguidovie della Regione Lombardia 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30) Aziendale FILT-CGIL/FIT-CISL Aereo Personale Soc. Enav 4 ore (dalle 12 alle 16) Nazionale RSA UNICA Aereo Personale Soc. Enav del C.A. di Cagliari 4 ore (dalle 12 alle 16) Interregionale 6 maggio OSR USB LAVORO PRIVATO Trasporto pubblico locale Personale Soc. Atc di Capri (NA) 4 ore (dalle 11 alle 15) Aziendale 7 maggio OSP FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-FNA/FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale Personale Soc. TPER Bacino di Ferrara 4 ore (dalle 12 alle 16) Aziendale 10 maggio OSP FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL Trasporto pubblico locale Personale Soc. AMT di Catania 8 ore (dalle 10 alle 18) Aziendale OSP FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale Personale Soc. AMT di Catania 8 ore (dalle 10 alle 18) Aziendale

Calendario scioperi maggio 2019: le date dall’11 al 20

La seconda decade di maggio sarà meno occupata dagli scioperi, che saranno per lo più di carattere aziendali. Ecco quelli previsti dall’11 al 20 maggio 2019.

Data Sindacati Settore Categoria Modalità Rilevanza 13 maggio OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-AF/FAST-CONFSAL/ORSA Appalti ferroviari Personale Soc. Miorelli Service Appalti Trenitalia Lotto 1 DPR e Lotto 7 DPLH su Emilia Romagna Seconda metà di ogni turno Aziendale 14 maggio OSP FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL Trasporto pubblico locale Personale Soc. Gest di Firenze 4 ore (dalle 12 alle 16) Aziendale 17 maggio USB LAVORO PRIVATO Intersettoriale Sciopero nazionale dei trasporti Durata e modalità varie. TPL: 4 ore; Ferroviario 8 ore: 9 – 16.59; Marittimo e porti 24 ore; Trasporto merci e logistica: 4 ore; Aereo: da comunicare Nazionale OSP FILT-CGIL/FIT-CISL Trasporto pubblico locale Personale Soc. Saamo di Ovada (AL) 4 ore Aziendale 17-18 maggio OSR ORSA TRASPORTI Trasporto merci Personale Soc. Dinazzano Po di Dinazzano (RE) 24 ore (dalle 5 del 17 maggio alle 5 del 18 maggio) Aziendale

Calendario scioperi maggio 2019: le date dal 21 al 30

Chiudiamo questa panoramica sugli scioperi di maggio 2019 con quelli previsti nell’ultima decade del mese, dal 21 al 30, che coinvolgeranno in misura maggiore il settore aereo e ferroviario.

Data Sindacati Settore Categoria Modalità Rilevanza 21 maggio CUB Aereo Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti 24 ore (dalle 00.01 alle 23.59) Nazionale OSR UILT-UIL Aereo Personale Soc. Sacal operante presso aeroporto di Reggio Calabria 24 ore Aziendale 27 maggio OSR SLM-FAST/UGL/ORSA Ferroviario Personale protezione aziendale della Soc. RFI di Firenze 8 ore (dalle 9.01 alle 17) Aziendale 31 maggio OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL Ferroviario Personale settore manutenzione infrastruttura della Soc. RFI della DTP di Firenze 8 ore (dalle 9.01 alle 17) Regionale OSP UGL AUTOFERROTRANVIERI Trasporto pubblico locale Personale Soc. GTT di Torino 24 ore varie modalità Aziendale

