Vittorio Brumotti aggredito a sassate dagli spacciatori. Come sta l’inviato

A distanza di poche settimane dalla disavventura capitata a Trani, in Puglia, nuovo episodio di violenza a danno dell’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti. Questa volta il teatro dell’aggressione è la zona ferroviaria di Monza. A darne notizia – tramite il suo stesso profilo Instagram – è stato proprio il conduttore.

Vittorio Brumotti, l’ultimo episodio a Monza

Con la sua bici Brumotti è solito fare incursioni in luoghi noti come piazze di spaccio dove l’accoglienza è spesso violenta. Anche in questo caso il suo arrivo nei pressi della stazione ferroviaria di Monza con la troupe di Striscia La Notizia ha provocato la reazione degli spacciatori. Un episodio simile a quello che gli è capitato a Trani, come dicevamo, circa un mese fa. L’episodio in Brianza si è verificato nei giorni scorsi. E a quanto pare, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente è stato necessario l’intervento dei vigili in presidio e dai militari dell’esercito, insieme agli agenti della Questura intervenuti sul posto.

Vittorio Brumotti, il commento su Instagram

Da quanto sembra l’inviato non ha riportato danni fisici conseguenti all’aggressione. Anche a giudicare dalla foto pubblicata su Instragram dove ha commentato l’episodio.

“”Siamo stati accolti in maniera particolare anche alla stazione di Monza!!!! Sassi e bottiglie….. ho capito che non fanno la differenziata 😂😂😂! Abbiamo documentato il forte spaccio di #cocaina che avviene ogni giorno alla stazione di Monza davanti agli occhi di tutti! Cerchiamo di riappropriarci del territorio attraverso lo sport, anche se per poco tempo lo spaccio si placherà! Evviva il popolo di @striscialanotizia, seguiteci nei prossimi giorni e vi faremo vedere la situazione 🚲🚲🚲🤟🤟🤟! #striscialanotizia #nococaine #sport #adrenalina #spaccio #italy #mafia”.

Vittorio Brumotti, tanti brutti episodi

Infine oltre ai già citati episodi di Trani e Monza ricordiamo altre occasioni in cui le incursioni di Brumotti hanno dato seguito ad aggressioni ai suoi danni.

Il 2 dicembre 2017 è stato minacciato con spari di pistola e lancio di un mattone durante un servizio sullo spaccio di droga nel quartiere San Basilio di Roma. Il 9 gennaio è stato aggredito insieme alla troupe televisiva nella piazza davanti alla stazione Centrale di Milano. E ancora il 20 gennaio 2018 teatro dell’aggressione è stato il quartiere Traiano di Napoli. Ed il 25 febbraio 2018 è stata la volta del quartiere Zen di Palermo.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM