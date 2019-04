Concorsi Oss maggio 2019: posti e requisiti. I bandi in scadenza

Anche a maggio risultano aperte diverse selezioni per Oss; ecco quali sono i requisiti per partecipare e i termini per inviare la propria candidatura.

Concorsi Oss: selezione aperta in provincia di Belluno

L’Azienda Speciale Consortile di Agordo (ASCA), provincia di Belluno, sta cercando Operatori socio sanitari da inserire stabilmente nel proprio organico; l’istituto sanitario garantisce agli assunti una retribuzione lorda di 22.085,00 euro a cui vanno aggiunti bonus legati a produttività e welfare.

I requisiti per partecipare alla selezione: cittadinanza italiana o di un paese dell’Ue; non aver riportato condanna penali che comportano l’interdizione o l’esclusione dalla nomina agli impieghi presso gli enti pubblici; almeno 18 anni di età e massimo 55 alla data di presentazione della domanda; idoneità fisica. Al di là dei requisiti generali, sarà necessario anche essere in possesso dell’attesto di qualifica di operatore socio sanitario.

La domanda – reperibile a questo link: http://servizisocialiasca.it/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/04/Bando-OSSmaggio2019.pdf – potrà essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a/r all’ufficio di ASCA, dal lunedì al venerdì, sito in Via Dozza, 1 32021 ad Agordo oppure inoltrata tramite PEC all’indirizzo [email protected] con oggetto “Candidatura selezione Oss”. Termine ultimo per presentare la propria candidatura fissato alle ore 14 del 14 maggio 2019.

Concorsi Oss: assunzioni anche nelle Marche e nel modenese

L’Azienda Servizi alla Persona Comuni Modenesi Area Nord è alla ricerca di 25 Oss, Categoria professionale B3, Posizione economica B3. 8 posti sono riservati a militari in congedo. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 13 del 20 maggio 2019. A questo link tutte le informazioni per presentare la candidatura: https://aspareanord.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Bando_concorso_B3_OSS_2019.

Scade il 20 maggio 2019, il bando che mette in palio 5 posti da Operatore socio sanitario presso l’Azienda socio sanitaria di “G.Mancinelli” di Fermo. Sul sito internet dell’ospedale Mancinelli – sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso – il modulo da compilare e inoltrare per candidarsi.

