Lazio-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE

Il commento finale di Lazio-Atalanta

Terza vittoria consecutiva per l’Atalanta, la seconda in trasferta dopo quella di Napoli di due settimane fa. Non si ferma più la squadra di Gasperini che continua a vincere e convincere.

Anche stavolta, come contro il Napoli, la Dea è riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale: al 3° minuto è Parolo a portare in vantaggio la squadra di Inzaghi e gli ospiti rischiano addirittura di prendere il secondo gol.

Tuttavia, i bergamaschi non si arrendono e cominciano ad attaccare, spinti soprattutto dal Papu Gomez: al 22′ arriva il pareggio di Zapata che raccoglie in area un tiro di Freuler e batte Strakosha: 1-1.

Nella ripresa, la Lazio non c’è, l’Atalanta si: al minuto 58, un errore clamoroso di Wallace regala all’Atalanta il gol del vantaggio, firmato da Castagne: 1-2!

Non paghi, i nerazzurri continuano a martellare la Lazio e, dopo altri 18 minuti, al 76′ trovano la terza rete: è Wallace, pressato da Djimsiti, a beffare Strakosha e infilare la propria porta: 1-3!

La partita è chiusa: la Lazio è quasi fuori dalla corsa Champions (55 punti), l’Atalanta potrebbe addirittura aspirare al terzo posto (62 punti), distante ormai solamente 1 punto. La Dea ha adesso 6 punti di vantaggio sul Milan e 4 sulla Roma (che hanno una partita in meno). Sul Torino, sesto, le lunghezze di vantaggio sono 5!

LE STATISTICHE DELLA PARTITA

POSSESSO PALLA: 55% LAZIO – 45% ATALANTA

TIRI IN PORTA: 5 LAZIO – 5 ATALANTA

TIRI FUORI: 2 LAZIO – 4 ATALANTA

CALCI DI PUNIZIONE: 13 LAZIO – 16 ATALANTA

CALCI D’ANGOLO: 2 LAZIO – 5 ATALANTA

FUORIGIOCO: 1 LAZIO – 3 ATALANTA

FALLI COMMESSI: 15 LAZIO – 10 ATALANTA

AMMONIZIONI: 4 LAZIO – 3 ATALANTA

ESPULSIONI: 0 LAZIO – 0 ATALANTA

UOMO PARTITA: L’ATALANTA. TUTTA LA SQUADRA, INSIEME AL PROPRIO ALLENATORE, HA MERITATO LA VITTORIA. I MIGLIORI IN CAMPO, QUEST’OGGI, SONO STATI 11 E INDOSSAVANO TUTTI LA MAGLIA NEROAZZURRA.

Arrivederci alle prossime partite!

La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Lazio-Atalanta

90+4′ Fallo di Romulo su Gomez. FINISCE LA PARTITA: L’ATALANTA ESPUGNA ANCHE L’OLIMPICO: 1-3 PER LA SQUADRA DI GASPERINI CHE VOLA A UN PASSO DAL TERZO POSTO, CONSOLIDANDO LA QUARTA POSIZIONE IN CLASSIFICA! A TRA POCO PER IL COMMENTO FINALE DELLA PARTITA!

90+4′ Ultimo giro di orologio. Prova la Lazio a proporsi in avanti per cercare almeno il gol del 2-3.

90+3′ CALVARESE ASSEGNA UN ULTERIORE MINUTO DI RECUPERO PER IL TEMPO NON GIOCATO A SEGUITO DEI CRAMPI OCCORSI A DJIMSITI.

90+2′ Chiusura di Djimsiti su Correa. Resta a terra poi il giocatore dell’Atalanta. Crampi per lui.

90′ SONO 3 I MINUTI DI RECUPERO ASSEGNATI DA CALVARESE.

89′ Fallo di Djimsiti su Immobile. Punizione già battuta dalla Lazio che arriva poi al cross con Romulo. Palla troppo lunga per i compagni che termina sul fondo.

88′ Ammonito Correa per un fallo su Gomez. Punizione già battuta dall’Atalanta che conquista poi l’ennesimo angolo della sua partita. Messo fuori il traversone di Gomez dalla difesa laziale.

86′ RETTIFICA: Il terzo gol dell’Atalanta è in realtà un’autorete di Wallace. Arriva la conferma della Lega. Ancora peggiore, quindi, la prestazione del centrale biancoceleste.

85′ TERZO CAMBIO PER L’ATALANTA: ENTRA GOSENS, ESCE FREULER.

83′ Ammonito Mancini per un fallo a centrocampo su Correa. Punizione già battuta dall’Atalanta. Salterà la partita casalinga contro il Genoa il difensore bergamasco, che era diffidato.

81′ Sembra aver deposto le armi la Lazio che, nonostante tutto, continua ad attaccare, anche se con un ritmo abbastanza blando. Conquistano comunque corner, con Correa, gli uomini di Inzaghi. La battuta di Luis Alberto è messa fuori da Castagne. Il contro cross di Neto, dalla destra, termina direttamente sul fondo!

80′ Fallo in attacco di Neto su Masiello. Punizione battuta da Gollini per l’Atalanta.

78′ DOPPIO CAMBIO PER LA LAZIO: ESCONO LEIVA E BASTOS, ENTRANO BADELJ E NETO. LAZIO IN CAMPO CON IL 4-3-3.

76′ ANCORA A SEGNO LA DEA, STAVOLTA SU CALCIO D’ANGOLO: HA SEGNATO, DI TESTA, DJIMSITI CHE ANTICIPA WALLACE (AUTORE DI UNA PRESTAZIONE ORRIBILE QUEST’OGGI) E PAROLO! 1-3!

75′ Tiro di Zapata, in area, dalla destra. Chiude in corner Acerbi.

74′ Sta diluviando in questo momento all’Olimpico. Non una buona notizia per la Lazio che avrà maggiori difficoltà a infastidire la retroguardia bergamasca.

72′ OCCASIONE GHIOTTA PER LA LAZIO, VICINA AL PAREGGIO: PASSAGGIO IN PROFONDITÀ DI LUSI ALBERTO PER L’INSERIMENTO DI MARUSIC CHE RICEVE, ENTRA IN AREA MA CALCIA ALTO DISTURBATO DALL’USCITA DI GOLLINI!

71′ Cross di Romulo dalla destra. Interviene Masiello con il petto e mette fuori. Proteste dei giocatori della Lazio per un presunto tocco di braccio. Calvarese lascia proseguire.

69‘ Non riesce a impensierire la difesa avversaria la Lazio che sembra, anche nell’orchestrare la fase offensiva, demoralizzata. Hanno accusato pesantemente la rimonta atalantina gli uomini di Inzaghi!

66′ Fallo di Parolo proprio su Pasalic. Punizione già battuta dall’Atalanta che gestisce il possesso palla con calma.

65′ SECONDO CAMBIO PER L’ATALANTA: ESCE ILICIC, ENTRA PASALIC.

65′ Fallo di Gomez su Bastos. Punizione già battuta dalla Lazio!

64′ Cross di Zapata dalla sinistra: non arriva a colpire né Ilicic, né l’accorrente Hateboer!

63′ Tiro dalla distanza di Luis Alberto. Palla direttamente in tribuna!

62′ Prova a reagire la Lazio e a impostare una nuova azione offensiva. Non è facile adesso sorprendere questa Atalanta, attenta in fase difensiva, micidiale in zona d’attacco!

59′ ERRORE CLAMOROSO DI WALLACE IN DISIMPEGNO. NE APPROFITTA GOMEZ CHE RUBA PALLA AL LIMITE D’AREA, AGGIRA STRAKOSHA MA SI TROVA IN POSIZIONE DECENTRATA. ALLORA GUARDA IN MEZZO VERSO ZAPATA CHE NON CI ARRIVA. TUTTAVIA, LA PALLA ATTRAVERSA TUTTA L’AREA DI RIGORE E ARRIVA SUI PIEDI DI CASTAGNE, IL QUALE, DAL LIMITE E IN PRIMA BATTUTA, SPINGE CON L’INTERNO LA SFERA NELLA PORTA LASCIATA SGUARNITA DA STRAKOSHA! UN’ALTRA ENORME, STREPITOSA PRESTAZIONE DEI RAGAZZI DI GASPERINI!

58′ ATALANTA IN VANTAGGIOOOOOO: HA SEGNATO CASTAGNEEE! STREPITOSA ATALANTA IN QUESTI PRIMI MINUTI DI RIPRESA! 1-2!

57′ Cerca la profondità Gomez con una verticalizzazione per Zapata che però è in fuorigioco. Punizione già battuta dalla Lazio.

54′ Viene ammonito Gomez per un fallo su Wallace nella trequarti bergamasca. Non c’è punizione perché si era concretizzato, in precedenza, il vantaggio in favore dei padroni di casa. INTANTO, PRIMO CAMBIO PER LA LAZIO: ENTRA CORREA, ESCE CAICEDO.

52′ Altro fallo subito da Ilicic. Stavolta è stato Lucas Leiva a interrompere, irregolarmente, l’azione dello sloveno. La punizione, sulla trequarti laziale, viene battuta da Gomez verso l’area. Non arriva Mancini di testa, libera la difesa laziale.

51′ Fallo di Marusic su Ilicic. Punizione già battuta dall’Atalanta a centrocampo!

49′ Ora è la Lazio a mantenere il possesso di palla per l’imbucata centrale. Si chiude bene però l’Atalanta e i padroni di casa sono costretti a ripartire addirittura da Strakosha.

47′ Pericolosa, in questo avvio di secondo tempo, la squadra di Gasperini, soprattutto con un ritrovato Ilicic che ha messo in difficoltà già un paio di volte la difesa avversaria con ottimi numeri.

46′ Subito pericolosa l’Atalanta con Ilicic che, con una grande percussione, penetra in area e, di destro, per poco non batte Strakosha che mette in corner. Sulla battuta di Gomez, colpo di testa di Zapata bloccato dallo stesso portiere biancoceleste.

46′ RI-PARTITI: È l’Atalanta a battere il primo pallone della ripresa.

NELL’ATALANTA, GASPERINI OPERA UN CAMBIO IN DIFESA ALL’INTERVALLO: ENTRA MANCINI, ESCE PALOMINO.

Eccoci di nuovo gentili lettori per seguire insieme la cronaca in diretta della seconda frazione di gioco di Lazio-Atalanta. Nel primo tempo, le due squadra si sono affrontate a viso aperto ed entrambe hanno trovato la via della rete.

La cronaca in tempo reale del primo tempo di Lazio-Atalanta

45+2′ La battuta di Gomez verso l’area viene allontanata di testa da Parolo. FINISCE IL PRIMO TEMPO TRA LAZIO E ATALANTA: A PAROLO RISPONDE ZAPATA. È 1-1 DOPO I PRIMI 45′. A TRA POCO PER LA CRONACA IN DIRETTA DELLA SECONDA FRAZIONE DI GIOCO!

45+1′ Fallo di Immobile su Ilicic. Punizione lungo l’out di destra per l’Atalanta.

45′ Altro contropiede laziale bloccato dai nerazzurri. Ottima prova, in fase difensiva, per i giocatori di Gasperini.

44′ 2 MINUTI DI RECUPERO ASSEGNATI DALL’ARBITRO CALVARESE!

43′ Fallo di Wallace su Zapata nella trequarti bergamasca. Punizione già battuta dagli ospiti. Resta a terra lo stesso Wallace che, tuttavia, si rialza subito.

42′ Sugli sviluppi della punizione, è lo stesso Ilicic che si inserisce in area per raccogliere un taglio di Freuler. Il contro cross dello sloveno è messo fuori dalla retroguardia laziale.

41′ Ammonito Caicedo per un fallo su Gomez nella trequarti biancoceleste. Punizione che verrà battuta, verso l’area, da Ilicic.

40′ Scocca il 40esimo minuto di questo Lazio-Atalanta giocato all’Olimpico.

39′ Ottima chiusura di Palomino su Immobile. Rimessa dal fondo per l’Atalanta.

38′ Più blandi adesso i ritmi di questa partita. È l’Atalanta che gestisce il possesso palla nella metà campo laziale.

37′ Battuta di Luis Alberto: Palla che non si abbassa e termina alta!

36′ Ammonito Masiello per aver interrotto con un tocco di mano l’azione offensiva della Lazio, orchestrata da Immobile e Parolo. Punizione insidiosa centrale, dai venti metri, per la Lazio.

35′ Cross di Marusic dalla sinistra: Masiello anticipa Parolo in area e allontana di testa!

33′ Contropiede dell’Atalanta e cross di Gomez dalla sinistra: troppo lungo per i compagni il traversone dell’argentino.

32′ Gran botta di De Roon dalla distanza: blocca Strakosha.

31′ Fallo di Zapata su Wallace a centrocampo. Punizione già battuta dalla Lazio.

30′ Allontana Zapata sulla battuta di Luis Alberto!

30′ Chiude Castagne in area su Lucas Leiva. Angolo per la Lazio, ma che bella prima mezz’ora di gioco all’Olimpico!

29′ Azione prolungata dei nerazzurri che termina con una conclusione, insidiosa, a incrociare sul secondo palo in area di Ilicic. Atalanta vicina all’1-2!! Da maestro la verticalizzazione in area di Gomez per lo sloveno!

26′ Ammonito Bastos per un altro fallo su Ilicic a centrocampo. Punizione per l’Atalanta.

25′ Luis Alberto in area per l’inserimento di Parolo. Controllo di petto del centrocampista laziale che prova poi a beffare, senza successo, Gollini con un pallonetto! Blocca il portiere dell’Atalanta.

22′ PAREGGIOOOO DELL’ATALANTAAA: HA SEGNATO DUVAN ZAPATA!! TIRO DI GOMEZ RESPINTO DA BASTOS. LA PALLA ARRIVA POI A FREULER CHE PROVA, DAL LIMITE D’AREA, NUOVAMENTE LA CONCLUSIONE VERSO LA PORTA. SULLA TRAIETTORIA INTERVIENE ZAPATA CHE, IN AREA, DA SOLO, CONTROLLA E BATTE AGEVOLMENTE STRAKOSHA! RISTABILITA LA PARITÀ! 1-1 E GOL NUMERO 22 DI ZAPATA IN QUESTO CAMPIONATO!!

21′ Contropiede laziale sprecato da Ciro Immobile: erano partiti, oltre all’attaccante numero 17, anche Caicedo e Acerbi. Immobile calibra male il suggerimento in profondità per Caicedo.

19′ Fallo di Djimsiti su Caicedo: Punizione già battuta dalla Lazio a centrocampo.

18′ Ottima azione dell’Atalanta conclusa male da Zapata: Combinazione Gomez-Castagne. Successivo cross in area del belga che trova il colombiano in area. Controllo con la coscia e conclusione di destro altissima per Zapata che ha sprecato una ghiotta occasione per i suoi!

16′ Corner numero 2 conquistato dall’Atalanta: cross di Castagne deviato in angolo da Romulo. Sugli sviluppi del calcio da fermo battuto da Gomez, fallo in attacco di Zapata. Punizione già battuta dalla Lazio.

15′ Lo stesso Immobile commette poi fallo a centrocampo su Gomez. Punizione già battuta dall’Atalanta.

14′ IMMOBILE! Bel tiro dell’attaccante laziale dopo un’azione prolungata dei biancocelesti. La conclusione è potente e precisa: bella parata di Gollini!

13′ Palla imprecisa di Ilicic per Freuler. Rimessa dal fondo per la Lazio.

12′ Bellissima palla in verticale di Wallace per Luis Alberto: lo spagnolo manca il controllo. Ottima occasione per la Lazio che avrebbe portato un suo giocatore tutto solo davanti a Gollini!

11′ Accelerazione di Gomez nella metà campo laziale. L’argentino entra in area e conclude: tiro debole controllato con lo sguardo da Strakosha.

10′ Dalla distanza ci prova Luis Alberto per la Lazio. L’interno destro dello spagnolo viene controllato benissimo da Gollini che blocca in due tempi.

9′ Prova la percussione centrale Ilicic. Lo sloveno serve Freuler in area che però si fa rubare palla.

8′ Fallo di Bastos su Ilicic nella trequarti laziale. Punizione già battuta dall’Atalanta che prova a far girare palla per trovare l’imbucata.

7′ Combinazione Zapata-Gomez al limite d’area: tiro dell’argentino potente ma poco preciso. Palla altissima dalla porta di Strakosha.

6′ Conquista un fallo a centrocampo Ilicic. Autore del fallo Lucas Leiva. Prova a reagire la Dea e a proporsi in avanti.

3′ GOOOOOOLL DELLA LAZIO: HA SEGNATO MARCO PAROLO CON UN’AZIONE ROCAMBOLESCA. PROVA A CROSSARE LEIVA MA SUL RIMPALLO LA SFERA ARRIVA AL CENTROCAMPISTA BIANCOCELESTE CHE RIMETTE IN MEZZO. ANCHE STAVOLTA, TUTTAVIA, LA PALLA VIENE INTERCETTATA MA PRENDE UNO STRANO EFFETTO. È LO STESSO PAROLO AD APPROFITTARNE E RACCOGLIERE IL SUO STESSO CROSS DALLA DESTRA DELL’AREA PICCOLA: IL SINISTRO A GIRO SUL SECONDO PALO BEFFA GOLLINI! 1-0 PER LE AQUILE!

3′ Cross di Romulo, impreciso: allontana in rimessa Feuler.

2′ Padroni di casa in possesso palla. Prova a farsi vedere in avanti Marusic ma lo chiude benissimo sulla sinistra Hateboer.

1′ PARTITI: È la Lazio a giocare il primo pallone della partita!

Lazio e Atalanta sono scese in campo in questo istante!

Le squadre hanno ormai terminato la fase di riscaldamento e si trovano ora nel sottopassaggio che conduce al terreno di gioco. Tra pochi minuti, il fischio d’inizio!

All’Olimpico va in scena l’anteprima della finale di Coppa Italia del 15 Maggio. È comunque un’anteprima molto importante, in quanto, con una vittoria, entrambe le squadre potrebbero compiere un passo importante verso il quarto posto – a maggior ragione l’Atalanta che, dallo scorso turno, lo occupa in solitaria.

Gentili lettori di Termometro Sportivo, buon pomeriggio e benvenuti alla cronaca scritta in diretta di Lazio-Atalanta, match delle 15 valevole per la 35a giornata di Serie A.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Atalata

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

A DISPOSIZIONE: Neto, Proto, Luis Felipe, Kalaj, Zitelli, Jordao, Guerrieri, Cataldi, Badelj, Durmisi, Correa.

ALLENATORE:Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

A DISPOSIZIONE: Berisha, Rossi, Mancini, Del Prato, Gosens, Ibanez, Pasalic, Pessina, Reca, Colpani, Piccoli.

ALLENATORE:Giampiero Gasperini.

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese.

GUARDALINEE: Carbone – Peretti.

QUARTO UOMO: Manganiello.

VAR: Massa – Di Liberatore (assistente).

La preview di Lazio-Atalanta

È un antipasto della finale di Coppa Italia del prossimo 15 Maggio il match tra Lazio e Atalanta, valido per la 35a giornata di Serie A, che si giocherà Domenica 5 Maggio 2019 alle ore 15;00, allo Stadio Olimpico di Roma.

Se tra dieci giorni le due squadre si giocheranno un trofeo molto importante per la stagione di entrambe, Domenica biancocelesti e nerazzurri si sfideranno per l’accesso diretto alla prossima Champions League.

La Lazio, dopo la brutta sconfitta di due settimane fa contro il Chievo proprio all’Olimpico, è riuscita a rialzarsi e, dopo aver conquistato la finale della coppa nazionale eliminando il Milan in semifinale a San Siro (0-1), ha battuto la Sampdoria in trasferta la scorsa settimana (1-2). Il quarto posto, occupato proprio dalla squadra di Gasperini, è alla portata degli uomini di Inzaghi, distanti solo quattro lunghezze.

L’Atalanta sembra non voler mollare niente: dopo aver battuto anche l’Udinese Lunedì davanti al proprio pubblico (2-0), i bergamaschi hanno conquistato il quarto posto in solitaria. La Dea, partita dopo partita, appare sempre più in salute, frutto questo di una preparazione atletica eccellente che permette prestazioni straordinarie ai giocatori.

I precedenti complessivi tra le due squadre in Serie A sono leggermente favorevoli ai nerazzurri: 33 vittorie contro 29 trionfi biancocelesti. Ben 39, invece, i pareggi.La sfida dell’Olimpico si preannuncia quindi molto interessante e aperta a qualsiasi tipo di risultato.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Romulo; Caicedo, Immobile.

ALLENATORE: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne, Gomez, Ilicic, Zapata.

ALLENATORE: Giampiero Gasperini.

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese.

GUARDALINEE: Carbone – Peretti.

QUARTO UOMO: Manganiello.

VAR: Massa – Di Liberatore (assistente).

Dove vedere Lazio-Atalanta in tv e streaming

Il match dell’Olimpico sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A. In streaming, la visione è disponibile tramite l’app Sky Go per gli abbonati, per i non abbonati c’è la piattaforma NowTv.

