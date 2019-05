Dove vedere Inter-Chievo in diretta streaming o tv (no Rojadirecta)

Lunedì 13 Maggio 2019 alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si giocherà la partita tra Inter e Chievo, valida per la 36a giornata della Serie A 2018/2019.

Inter-Chievo: ai nerazzurri servono i tre punti

Con il Napoli che ha matematicamente blindato il secondo posto e la corsa per un posto in Champions più viva che mai, gli uomini di Spalletti dovranno dare il massimo in questo posticipo contro il Chievo, per non perdere terreno nei confronti delle svariate concorrenti. Al momento la classifica recita: Inter terza a 63 punti, Atalanta quarta a 62 Milan e Roma a 59. Il distacco, soprattutto dall’agguerritissima Atalanta, è minimo, ma l’occasione di giocare contro il Chievo già matematicamente retrocesso è da sfruttare, non bisogna fare passi falsi sottovalutando l’avversario e servono esclusivamente i tre punti, se ne dovessero ottenere meno potrebbe essere troppo poco per giocare la massima competizione europea la prossima stagione.

PROBABILE FORMAZIONE

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric Soares, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Inter-Chievo: clivensi per rovinare la festa

Con la retrocessione già appurata, rimane ben poco da fare al Chievo, se non provare a rovinare la marcia nerazzurra, più come omaggio ai propri tifosi che altro. I gialloblu avevano già ottenuto un’ottima vittoria per 2-1 contro la Lazio e un pareggio inaspettato per 1-1 contro la ben più quotata Atalanta qualche settimana fa. Chissà che non si ripetano anche stavolta, favorendo però proprio gli atalantini.

PROBABILE FORMAZIONE

Chievo (3-4-1-2): Semper; Andreolli, Cesar, Barba; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski; Vignato; Meggiorini, Stepinski. Allenatore: Di Carlo

Dove vedere Inter-Chievo in tv e streaming

Inter-Chievo sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. In streaming si potrà invece seguire su Sky Go e Now TV.

