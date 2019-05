Le probabili formazioni della 36a giornata di Serie A

Terzultimo appuntamento con il campionato di Serie A 2018/2019. Questa settimana si disputa la 36a giornata e spiccano, fra le altre, Fiorentina-Milan e Roma-Juventus, oltre al sentito derby emiliano Bologna-Parma. Ci sono anche scontri Champions molto importanti, con la lotta per accaparrarsi un posto nella massima competizione europea sempre viva e accesa. E lo sarà fino all’ultimo. Scontri duri anche per quando riguarda la lotta per la salvezza.

Andiamo a scoprire ora di seguito le probabili formazioni delle venti squadre impegnate in questo turno.

36a giornata Serie A: le probabili formazioni del sabato

Atalanta-Genoa (sab. 11/5 h.15:00)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Castagne, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Zapata

Allenatore: Gasperini

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé

Allenatore: Prandelli

Cagliari-Lazio (sab, 11/5 h.18:00)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Lykogiannis; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; João Pedro, Pavoletti

Allenatore: Maran

LAZIO (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Correa

Allenatore: S.Inzaghi

Fiorentina-Milan (sab. 11/5 h.20:30)

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Edimilson Fernandes, Benassi; MIrallas, Muriel, Chiesa

Allenatore: Montella

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini

Allenatore: Gattuso

36a giornata Serie A: le partite della domenica

Torino-Sassuolo (dom. 12/5 h.12:30)

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meité, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti

Allenatore: Mazzarri

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Sensi, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Boga

Allenatore: De Zerbi

Frosinone-Udinese (dom. 12/5 h.15:00)

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti

Allenatore: Baroni

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, D’Alessandro; Pussetto, Okaka

Allenatore: Tudor

Sampdoria-Empoli (dom. 12/5 h.15:00)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, A. Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Defrel; Caprari, Quagliarella

Allenatore: Giampaolo

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo

Allenatore: Andreazzoli

SPAL-Napoli (dom. 12/5 h.18:00)

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Schiattarella, Fares; Petagna, Floccari

Allenatore: Semplici

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne

Allenatore: Ancelotti

Roma-Juventus (dom. 12/5 h.20:30)

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

Allenatore: Ranieri

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Allegri

Bologna-Parma (lun. 13/5 h.19:00)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Svanberg; Palacio

Allenatore: Mihajlovic

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Di Marco; Rigoni, Scozzarella, Stulac; Ceravolo, Gervinho

Allenatore: D’Aversa

Inter-Chievo (lun. 13/5 h. 21:00)

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

Allenatore: Spalletti

CHIEVO (3-4-2-1): Semper; Depaoli, Andreolli, Cesar, Barba; Leris, Rigoni, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Pellissier

Allenatore: Di Carlo

