Diretta Cagliari-Lazio: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE

Uno degli anticipi della 36a giornata della Serie A 2018/2019 è Cagliari-Lazio, che si disputa sabato 11 maggio 2019 alle ore 18:00 alla Sardegna Arena di Cagliari.

Il Cagliari si presenta a questa sfida senza particolari pressioni. La salvezza conquistata già da qualche settimana permette infatti ai sardi di dormire comunque sonni tranquilli, anche se chiudere al decimo posto in classifica sembra essere diventato l’obiettivo principale per questo finale di stagione. Per questo in campo dovranno mettere comunque le migliori forze per provare a strappare l’intera posta in palio. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Cagliari ha conquistato due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

La Lazio, complici gli ultimi risultati molto deludenti, è ormai praticamente fuori dalla corsa Champions. Seconda stagione senza raggiungimento dell’obiettivo dunque per i capitolini, che hanno comunque la chance di vincere la Coppa Italia fra qualche giorno e chiudere in maniera positiva questa travagliata stagione. In ogni caso, il piazzamento in Europa League resta comunque ancora da raggiungere. Nelle ultime cinque uscite di campionato, la Lazio ha raccolto due vittorie e tre sconfitte.

Il match dell’andata si concluse con il successo della Lazio sul Cagliari per 3-1. In gol per i biancocelesti andarono Milinkovic-Savic, Acerbi e Lulic, per i rossoblu Joao Pedro.

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Deiola, Cigarini, Barella; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti

Allenatore: Maran

LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo

Allenatore: S.Inzaghi

Dove vedere in tv e streaming Cagliari-Lazio

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

