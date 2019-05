Diretta Juventus-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE

La Juventus di Massimiliano Allegri, forse alla penultima panchina con i bianconeri , ospiterà all’Allianz Stadium l’Atalanta di Giampiero Gasperini, uscita sconfitta, per 2-0 dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Il posticipo delle 20:30 di Domenica 19 Maggio 2019 è di fondamentale importanza soprattutto per gli ospiti, quasi obbligati a vincere per agguantare uno storico traguardo: la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri saranno forti di un vantaggio di non poco conto rispetto al Milan, altra pretendente al quarto posto: conosceranno il risultato dei rossoneri, impegnati in casa contro il Frosinone alle ore 18.

Di contro, i bianconeri giocheranno l’ultima partita stagionale in casa, davanti al proprio pubblico, e, di certo, non regaleranno la partita, visto anche lo sfavorevole precedente stagionale nei quarti di finale di Coppa Italia (Atalanta-Juve 3-0) che, di fatto, li ha eliminati dalla competizione dopo 4 anni di dominio.

Sono 56 i precedenti a Torino, in Serie A, tra le due squadre e il bilancio delle vittorie è nettamente favorevole ai padroni di casa: 38 contro 4.

Notevole, tuttavia, anche il numero di pareggi: 14.

Se la Juventus sembra nettamente favorita per la vittoria finale, tuttavia non bisogna sottovalutare l’Atalanta che, ai bianconeri, ha già dato filo da torcere quest’anno: non solo, come detto, in Coppa Italia, ma anche all’andata in campionato, quando solamente un guizzo del subentrato Cristiano Ronaldo aveva evitato la sconfitta alla Vecchia Signora (2-2).

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi.

ALLENATORE: Massimiliano Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Mancini, Masiello; Castagne, Freuler, Gosens, De Roon; Gomez; Ilicic, Zapata.

ALLENATORE: Giampiero Gasperini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Juventus-Atalanta sarà visibile in diretta e in esclusiva tv su Sky Sport (canale 253).

In streaming, gli abbonati Sky potranno vedere il match tramite l’app SkyGo. Per i non abbonati, invece, la diretta sarà disponibile su NowTv.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM