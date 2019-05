Udinese-SPAL: diretta streaming e tv, quote e pronostico

La 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 si apre con Udinese-SPAL, match che si disputerà sabato 18 maggio 2019 alle ore 15:00 alla Dacia Arena di Udine.

Per l’Udinese si tratta di un incrocio da dentro o fuori. In caso di vittoria infatti, i friulani potrebbero festeggiare una sofferta salvezza matematica (in attesa comunque dell’esito del match di Empoli), mentre in caso di pareggio o sconfitta la loro situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Una stagione davvero pessima per i bianconeri, che da qualche anno a questa parte sono sempre relegati nelle zone più basse della classifica. Una retrocessione sarebbe un fallimento totale per una squadra che una decina di anni fa giocava in Champions League, anche pensando al fatto che l’ultimo loro campionato di Serie B risalga ormai al lontano 1991/1992. Nelle ultime cinque di campionato, l’Udinese ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

La SPAL non ha ormai grosse aspirazioni, avendo già raggiunto la meritata salvezza anticipata. Gli estensi si sono resi protagonisti di un campionato altalenante dal punto di vista dei risultati, fino allo sprint di fine stagione che gli ha regalato una nuova permanenza in Serie A. L’ambizione per questi ultimi 180 minuti potrebbe essere un decimo posto in classifica che sarebbe davvero un risultato inaspettato quanto bello per i ferraresi. Nelle ultime cinque sfide di campionato, la SPAL ha raccolto tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

All’andata il match fra queste due squadre finì 0-0.

Le quote e il pronostico di Udinese-SPAL

Per i bookmakers sono nettamente favoriti i padroni di casa. La vittoria dell’Udinese è infatti quotata tra l’1.53 e l’1.59, il pareggio tra il 4.00 e il 4.30 e la vittoria della SPAL tra il 5.85 e il 6.50.

Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 tra l’1.21 e l’1.25, l’Over 2.5 tra l’1.67 e l’1.72, l’Under 3.5 tra l’1.42 e l’1.46 e l’Under 2.5 tra il 2.10 e il 2.14. Infine, la quota Goal è tra l’1.74 e l’1.80 e il No Goal tra l’1.95 e il 2.04.

Se non volete rischiare la giocata fissa in favore dei friulani, potreste optare per la quota Goal o in alternativa una combo 1x&2+.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

