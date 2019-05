Genoa-Cagliari: diretta streaming e tv, quote e pronostico

Il secondo anticipo della 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Genoa-Cagliari, match che si disputerà sabato 18 maggio 2019 alle ore 18:00 allo stadio Ferraris di Genova.

Il Genoa è incredibilmente finito ad un passo dalla zona retrocessione nel giro di due mesi. La vittoria casalinga contro la Juventus – l’ultima ottenuta dai genovesi – sembrava aver definitivamente chiuso il discorso salvezza con netto anticipo. Da lì in poi, invece, per il Grifone solo risultati negativi che li hanno portati ad un passo dalla zona rossa di classifica. In queste ultime due partite serve urgentemente ottenere almeno un successo per evitare quella che sarebbe una retrocessione clamorosa, per una squadra partita con l’obiettivo di migliorarsi rispetto alle scorse annate. Nelle ultime cinque uscite di campionato, il Genoa ha raccolto due pareggi e tre sconfitte.

Dall’altra parte troviamo un Cagliari già salvo da qualche settimana, anche se ancora non matematicamente. Periodo un po’ buio per i rossoblu sardi, che forse hanno perso con un pochino di anticipo la motivazione necessaria per concludere al meglio una stagione tutto sommato positiva, specie se paragonata a quella precedente. Trasferta difficile quella ligure, contro un avversario che, come detto, si gioca parecchio. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Cagliari ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Il match dell’andata terminò 1-0 in favore degli isolani, i quali vinsero grazie al gol decisivo di Farias.

Le quote e il pronostico di Genoa-Cagliari

Per i bookmakers, favoriti di parecchio i padroni di casa. La vittoria del Genoa infatti quota tra l’1.55 e l’1.59, il pareggio tra il 3.80 e il 4.15 e la vittoria del Cagliari tra il 6.25 e il 6.65.

Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 tra l’1.28 e l’1.31, l’Over 2.5 tra l’1.90 e l’1.95, l’Under 3.5 tra l’1.30 e l’1.33, e l’Under 2.5 tra l’1.85 e l’1.90. Infine, la quota Goal è tra l’1.95 e l’1.98 e il No Goal tra l’1.78 e l’.80.

Nonostante le quote che pendono a favore dei genoani, se non vi fidate dell’1 fisso potreste optare per un Over 2.5.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

