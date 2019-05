Dove vedere Napoli-Inter in diretta streaming o tv

Sabato 18 Maggio avrà inizio la 37esima giornata della Serie A 2018/2019. Domenica 19 Maggio, scenderanno in campo Napoli ed Inter. La partita si disputerà alle ore 20:30 presso lo Stadio San Paolo di Napoli.

Napoli-Inter: il momento dei nerazzurri

L’Inter è reduce dalla vittoria contro il Chievo, la sfida di Lunedì sera, ha visto i nerazzurri imporsi per 2-0. Il ritorno alla vittoria è stato fondamentale per la squadra di Spalletti. Infatti, i tre punti conquistati, hanno riportato l’Inter al terzo posto, alleggerendo la tensione in vista della gara di Napoli. I nerazzurri, nella gara di Domenica sera, hanno la possibilità di giocarsi un match point decisivo per la Champions League. Qualora infatti la Beneamata battesse i partenopei, sarebbe aritmeticamente qualificata alla prossima Champions League.

Questo consentirebbe all’Inter di non doversi giocare la qualificazione all’ultima giornata contro l’Empoli, che si trova in piena lotta salvezza. La gara di San Siro contro il Chievo non è stata per niente semplice per i nerazzurri e solo dopo il gol del vantaggio firmato da Politano, la squadra è sembrata essersi sbloccata. Però, Come detto dallo stesso Spalletti durante il post gara, la partita di Napoli sarà differente perché si ci saranno molti più spazi. Vedremo se l’Inter riuscirà a portare a casa il risultato e conquistare la qualificazione anticipatamente.

Napoli-Inter: il momento dei partenopei

Il Napoli è reduce da tre vittorie consecutive, la squadra di Ancelotti, già qualificata in Champions League, affronterà l’Inter in assoluta tranquillità. I partenopei, dopo aver perso Coppa Italia, campionato ed Europa League, non hanno più niente da dire a questa stagione. E’ tanta la delusione per i tifosi azzurri. Infatti, l’arrivo di Ancelotti sulla panchina aveva restituito entusiasmo all’ambiente e creato grandi aspettative.

Il Napoli aveva l’occasione di giocarsi le proprie carte in Europa League per arrivare alla finale di Baku, ma l’Arsenal ha infranto le speranze del popolo azzurro, che anche quest’anno terminerà la stagione senza alcun trofeo. Il Napoli, però, può ancora regalare una gioia ai suoi tifosi vincendo l’ultimo Big Match della stagione. La gara contro l’Inter potrebbe rendere meno amaro il finale di stagione dei partenopei.

La gara di andata, si concluse 1-0 per i nerazzurri. A deciderla fu Lautaro Martinez, che segnò la rete della vittoria al minuto 91′, mandando in visibilio il Meazza.

Dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra Napoli ed Inter sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

