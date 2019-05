Sassuolo-Roma: diretta streaming e tv, quote e pronostico

Il terzo anticipo della 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Sassuolo-Roma, match che si disputerà sabato 18 maggio 2019 alle ore 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Il Sassuolo ha già centrato da qualche settimana l’ennesima salvezza in Serie A. Tutto sommato una buona stagione quella dei neroverdi, che hanno faticato nella parte centrale di campionato, salvo poi riprendere quota e assestarsi nella zona di centro classifica. Ora non resta che chiudere l’annata nel migliore dei modi e salutare bene il pubblico di casa in una sfida proibitiva. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Sassuolo ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta.

La Roma è nella bagarre valevole per il posizionamento in Champions League. I capitolini attraversano ore complicate vista la querelle legata a Daniele De Rossi, epurato dalla società e alle sue ultimissime partite in maglia giallorossa. La testa però deve rimanere concentrata sul campo, dove i capitolini si giocano tantissimo del proprio futuro, lì come fuori. Vietato sbagliare dunque, a partire da questa sempre difficile trasferta in terra emiliana. Nelle ultime cinque uscite di campionato, la Roma ha ottenuto tre vittorie e due pareggi.

All’andata, il match fra Roma e Sassuolo fu vinto dai giallorossi per 3-1. Per i padroni di casa in rete andarono Perotti, Schick e Zaniolo, per gli ospiti Babacar.

Quote e pronostico di Sassuolo-Roma

Per i bookmakers ovviamente i grandi favoriti sono gli ospiti. La vittoria del Sassuolo quota tra il 5.75 e il 6.50, il pareggio tra il 4.75 e il 5.15 e la vittoria della Roma tra l’1.44 e l’1.49.

Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 tra l’1.13 e l’1.14, l’Over 2.5 tra l’1.43 e l’1.45, l’Under 3.5 tra l’1.66 e l’1.73 e l’Under 2.5 tra il 2.65 e il 2.85. Infine, la quota Goal viene proposta tra l’1.55 e l’1.61 e il No Goal tra il 2.20 e il 2.38.

Il 2 fisso sembrerebbe essere la quota più azzeccata. Vista la propensione ai tanti gol che mostrano le quote, si potrebbe optare anche per una combo 2&3+.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

