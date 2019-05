Dove vedere Milan-Frosinone in diretta streaming o in tv

Il posticipo del tardo pomeriggio domenicale della 37a giornata e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Milan-Frosinone, che si disputerà domenica 19 maggio 2019 alle ore 18:00 allo stadio San Siro di Milano.

Il Milan non può sbagliare. Entrare in Champions League è fondamentale, ma oltre a sé e al Frosinone deve pensare anche alle altre dirette concorrenti per il terzo e quarto posto. I ciociari non hanno più alcuna motivazione e inoltre i rossoneri si giocano questo spareggio davanti al proprio pubblico, ma non possono comunque pensare minimamente di abbassare la guardia, nemmeno per un secondo. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Milan ha raccolto tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Il Frosinone, come detto, non ha alcuna motivazione. L’unica è comunque quella di chiudere in maniera onorevole una brutta stagione che li ha visti subito tornare in Serie B. I laziali non sono mai stati veramente in corsa per la salvezza, avendo avuto un rendimento casalingo davvero pessimo con lo score – fin qui – di una sola vittoria allo Stirpe in tutta questa Serie A. Questo ha fatto si che la loro campagna si svolgesse prettamente in penultima posizione in classifica, a parecchia distanza ogni settimana dal quart’ultimo posto, il primo valido per la permanenza nella serie. Nelle ultime cinque sfide di Serie A, il Frosinone ha ottenuto un pareggio e quattro sconfitte.

Il match d’andata si concluse con un inaspettato 0-0.

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini

Allenatore: Gattuso

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano

Allenatore: Baroni

Dove vedere il match in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

