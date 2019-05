Dove vedere Empoli-Torino in diretta streaming o in tv

Dove vedere Empoli-Torino in diretta streaming o in tv

Uno dei match in programma nella 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Empoli-Torino, che si disputerà domenica 19 maggio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Castellani di Empoli.

Si tratta del match clou di questa giornata di campionato. Strano ma vero. Infatti l’Empoli è costretto a vincere per continuare a rimanere in lotta per la permanenza in massima serie. Gli azzurri sono infatti relegati attualmente al terzultimo posto e un successo questa settimana – in caso anche di risultati negativi delle dirette concorrenti – gli consentirebbe di uscire dalla zona rossa, ma non di salvarsi matematicamente. Per quello bisognerebbe aspettare comunque e per forza l’ultima partita. Nelle ultime cinque partite di campionato, l’Empoli ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Il Torino invece in poche ore è passato da una qualificazione probabile almeno in Europa League, al rischio di guardare le coppe europee da casa l’anno prossimo. Infatti, la vittoria della Lazio nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta ha spedito direttamente i biancocelesti in Europa League, costringendo il Toro ad arrivare quantomeno sesto in classifica. Difficile certamente, ma allo stesso tempo non impossibile. Comunque vada, la squadra piemontese si è resa protagonista di un grande campionato, che in pochi si sarebbero aspettati e che meriterebbe sicuramente un bel finale. Nelle ultime cinque sfide di campionato, il Torino ha ottenuto tre vittorie e due pareggi.

Il match d’andata fra Torino ed Empoli si concluse con il netto successo 3-0 dei padroni di casa, per effetto delle reti siglate da N’Koulou, De Silvestri e Iago Falque.

Le probabili formazioni di Empoli-Torino

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo

Allenatore: Andreazzoli

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Lukic, Baselli, Aina; Berenguer, Belotti

Allenatore: Mazzarri

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM