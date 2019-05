Juventus-Atalanta: diretta streaming e tv, quote e pronostico

Domenica 19 Maggio 2019 alle ore 20.30 si giocherà all’Allianz Stadium di Torino il match Juventus-Atalanta, valido per la 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019.

Juventus-Atalanta: le ultime gare di Allegri

Sta per finire un’era, iniziata nel Luglio del 2014 e che terminerà dopo l’ultima giornata di questo campionato. E’ recente infatti il comunicato stampa della Juventus che ha annunciato l’esonero di Massimiliano Allegri.

5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, ecco il bottino del tecnico livornese sulla panchina bianconera, ma nonostante sia tra i tecnici più vincenti della storia del nostro campionato, l’eliminazione in Coppa Italia e Champions League nell’anno di Cristiano Ronaldo è probabilmente stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la dirigenza. Ed ecco che al termine dell’ultima partita di questo campionato, Allegri saluterà la Juventus e si aprirà un nuovo ciclo, magari con qualche gioia in più anche in contesti europei.

PROBABILE FORMAZIONE

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Kean, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

Juventus-Atalanta: Dea per blindare la Champions

Bastano quattro punti all’Atalanta per blindare il quarto posto dagli assalti del Milan. Gli uomini di Gattuso sono favoriti dagli scontri diretti (un pareggio ed una vittoria) che in caso di parità di punti darebbe il posto più alto in classifica ai rossoneri. Gasperini dovrà fare un lavoro di preparazione delicato, soprattutto al seguito dell’amara sconfitta in finale di Coppa Italia subita contro la Lazio, appena quattro giorni prima del match in questione.

Affrontare la Juventus, anche se senza obiettivi e con la successione in panchina a far discutere più del campo, non è mai un’impresa semplice, ma l’obiettivo europeo è ben chiaro nelle menti dei bergamaschi che sicuramente daranno il 110% in campo, come hanno fatto per tutta la stagione.

PROBABILE FORMAZIONE

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

Quote e pronostico del match

Partita delicata quella tra Juventus e Atalanta. E di fatto i bookmakers non si sbilanciano eccessivamente. La Juventus rimane favorita per la vittoria con una quota però abbastanza alta di 2.5, il pareggio non si discosta eccessivamente in termini probabilistici dato che viene quotato a 3.0, come anche viene ritenuta abbastanza probabile una vittoria dell’Atalanta, quotata anch’essa a 3.0.

Una giocata interessante potrebbe essere l’X2, data l’obbligatorietà degli ospiti di far punti.

Dove vedere Juventus-Atalanta in tv e streaming

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM