Milan-Frosinone: quote, pronostico, diretta streaming e tv

Centottanta minuti decisivi. La Serie A 2018/19 termina con due giornate fondamentali per la corsa all’Europa. Obiettivo da assegnare, pochi punti ancora a disposizione. Il Milan, in piena corsa, scende in campo Domenica 19 Maggio 2019, contro il Frosinone.

37a giornata. Il San Siro rossonero ci crede e per l’ultima gara stagionale in casa, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Terzo anello aperto, più di 60mila tifosi attesi allo stadio per caricare i loro ragazzi verso la conquista dell’Europa. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18.00, nonostante la dirigenza milanista avesse chiesto alla Lega lo slittamento del match alle ore 20.30 per ottenere la contemporaneità con Juventus–Atalanta.

Milan-Frosinone: come arrivano le squadre

MILAN: i rossoneri sono ancora lì, contro tutto e tutti verrebbe da dire guardando gli sviluppi degli ultimi mesi. Gattuso e la squadra si sono compattati e lasciati alle spalle malumori e critiche per il bene della maglia che indossano e della società che rappresentano. “Priorità all’A.C. Milan” sono le parole dell’allenatore che risuonano tra le pareti di Milanello. Così, dopo un periodo in cui i risultati faticavano ad arrivare ed in cui la stanchezza si faceva sentire, il Diavolo ha messo in fila due vittorie che lo fanno respirare in chiave europea.

Prima è caduto il Bologna a Milano, sotto i colpi di un ritrovato Suso e di un instancabile Borini (2-1). Poi, lo scorso Sabato, il Milan ha espugnato l’insidioso Artemio Franchi di Firenze battendo la Fiorentina con una rete di Calhanoglu (1-0). Il quarto posto – mantenuto fino a Pasqua – è nelle mani ora dell’Atalanta, ma i rossoneri lo vedono distante soli tre punti con gli scontri diretti a favore. I bergamaschi, reduci dalla cocente sconfitta in finale di Coppa Italia, saranno impegnati a Torino contro una Juventus che però ha la pancia piena e festeggerà lo Scudetto. Nel frattempo la Roma, a pari punti (62) del Diavolo, preme.

A Milano atterra il Frosinone, già condannato alla Serie B ma non per questo meno temibile, ricordando i fantasmi di Benevento della scorsa stagione.

FROSINONE: i ciociari, come detto, sono retrocessi automaticamente in Serie B dove militeranno nella prossima stagione. La squadra di Marco Baroni, con un bottino di 24 punti, non è riuscita nell’impresa di evitare un destino che sembrava segnato da tempo. Il Frosinone ha cercato con ogni mezzo a propria disposizione di salvare la stagione, ma i risultati non sono stati a loro favore.

I gialloazzurri saranno reduci dalla sconfitta, in casa, contro l’Udinese vittoriosa con Okaka (doppietta) e Samir. Tuttavia daranno del filo da torcere a S.Siro giocando con nulla da perdere, all’insegna della spensieratezza ricordando il 3 a 3 del 1 Maggio 2016 con cui erano tornati a casa dal capoluogo lombardo.

Milan-Frosinone: quote e pronostico

La squadra di Rino Gattuso è nettamente favorita per il match di Domenica. L’1 infatti lo troviamo a 1.14, mentre la vittoria ciociara (2) è data a 17.00. Il pareggio (X) è quotato a 8.50.

La gara di andata, nel Dicembre 2018, era terminata 0-0 con il Milan inchiodato sul pareggio. Motivazioni certamente differenti quelle di Domenica, pertanto i bookmakers prevedono una partita con almeno due gol (over 1,5 dato a 1.12) e non impossibile vederne tre (over 2,5 quotato a 1.44). Sconsigliato giocare che entrambe le squadre segnino, infatti il GOL Sì lo troviamo a 2.28, mentre il GOL No (non segnano entrambe) dato a 1.58.

Dove vedere in tv e streaming il match

Domenica 19 Maggio 2019, la partita di Serie A tra Milan e Frosinone sarà possibile vederla in tv in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202), alle ore 18.00.

Sarà inoltre trasmessa in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

