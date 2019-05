Dove vedere Udinese-Spal in diretta streaming o tv

Dove vedere Udinese-Spal in diretta streaming o tv

La Serie A torna quest’oggi, Sabato 18 Maggio, con la 37esima giornata di Serie A 2019. Udinese-Spal aprirà il Sabato di Serie A. La partita avrà inizio alle ore 15.00 e si giocherà presso la Dacia Arena di Udine.

Udinese-Spal: i bianconeri vogliono la salvezza

L’Udinese, dopo il pareggio casalingo contro l’Inter, è tornata alla vittoria nella sfida esterna contro il Frosinone battendo i ciociari 3-1. I tre punti ottenuti risultano vitali per la classifica, perché l’Udinese, a due giornate dal termine, è ancora in piena lotta salvezza. Perciò, la gara contro la Spal, già aritmeticamente salva, sarà decisiva per la squadra di Tudor.

Buone notizie per i bianconeri riguardano il rientro di Barak, che va verso la convocazione. Nella sfida di oggi, con ogni probabilità giocherà Sandro in mezzo al campo, mentre è ancora vivo il ballottaggio tra Pussetto, Lasagna e Okaka che si contendono due dei posti disponibili in attacco.

Udinese-Spal: spallini già salvi

La Spal è reduce dalla sconfitta casalinga rimediata nell’ultima giornata contro il Napoli. La squadra allenata da Semplici è sicuramente una delle sorprese più piacevoli di questo campionato. Gli spallini, dopo la promozione di due stagioni fa erano riusciti a centrare la salvezza dopo aver combattuto a lungo lo scorso anno. Questa stagione, invece, la salvezza è arrivata con largo anticipo e la Spal si sente ormai a suo agio nella massima serie. Una società, quella di Ferrara, che dopo un anno di rodaggio ha collaudato un sistema che ha portato i suoi frutti e che dovrebbe diventare esempio per molte altre piazze.

La Spal ha lavorato sodo per raggiungere questi risultati e lo ha fatto coinvolgendo tutti nel progetto, dai dirigenti fino ai giocatori, passando dall’allenatore. Dopo aver migliorato lo stadio e creato un nuovo centro sportivo, gli estensi hanno regalato ai propri tifosi anche la salvezza per il secondo anno consecutivo. La gara di domani sarà pressoché inutile in termini di classifica, ma questa squadra ha dimostrato di combattere sempre fino all’ultimo minuto.

Udinese-Spal: dove vedere la partita

La partita tra Udinese e Spal sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport (canale 251), Sky Sport Serie A (canale 202) e in diretta streaming attraverso la piattaforma SkyGo. Sarà possibile inoltre seguire la sfida in diretta streaming sulla piattaforma NOW TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM