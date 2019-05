Juventus-Atalanta: diretta streaming o tv. Dove vederla

Penultima giornata di campionato, la stagione 2018/19 sta per giungere all’epilogo. La Serie A è arrivata alla 37a giornata, con la Juventus già aritmeticamente Campione d’Italia. Domenica 19 Maggio 2019, proprio i bianconeri saranno impegnati nella gara casalinga contro l’Atalanta, alle ore 20.30. Pertanto l’Allianz Stadium di Torino è pronto ad ospitare la festa Scudetto della Vecchia Signora per l’ottava volta consecutiva.

Juventus-Atalanta: come arrivano i padroni di casa

Bianconeri con la pancia piena. L’aritmetica vittoria del 35esimo Scudetto era già arrivata lo scorso 20 Aprile 2019, quando in casa era caduta la Fiorentina (2-1). Da quel momento la Juventus non è più riuscita a vincere una partita, portando a casa due pareggi ed una sconfitta. Quest’ultima maturata proprio Domenica, contro la Roma allo stadio Olimpico dove Florenzi, prima, e Dzeko, poi, hanno condannato la formazione di Allegri. Allenatore bianconero che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi riguardante il suo futuro.

Da qualche settimana a questa parte, infatti, era atteso un vertice con i quadri della società per discutere le clausole contrattuali e, dopo rinvii e notizie smentite, nella giornata di Venerdì finalmente è arrivato il comunicato: Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus la prossima stagione. Così dopo cinque anni, 269 partite (di cui 191 vittorie, 40 pareggi e 38 sconfitte), 5 Scudetti vinti, 4 Coppe Italia, 2 SuperCoppe Italiane e 2 finali di Champions League, l’allenatore toscano lascia Torino. Adesso per i bianconeri si apre il toto-allenatore con molti nomi che intrigano già i tifosi. Tuttavia c’è ancora uno Scudetto da festeggiare ed una partita da vincere per chiudere al meglio questa lunga avventura. Allo Stadium arriva l’Atalanta.

Juventus-Atalanta: come arrivano i bergamaschi

I bergamaschi arriveranno a Torino con il morale un po’ a terra. Mercoledì sera infatti, a Roma, i ragazzi di Gasperini hanno perso il primo obiettivo stagionale: la Coppa Italia. Finale conquistata dopo una bella cavalcata che ha visto la Dea eliminare squadre come la Fiorentina e la stessa Juventus. La Lazio, grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Correa, ha trionfato 2-0 negli ultimi minuti della gara, quando lo spettro dei supplementari calava sull’Olimpico. L’Atalanta, tuttavia, è ancora padrona del proprio destino occupando attualmente il quarto posto che significherebbe Champions League.

Grande sogno per i tifosi e per la città, per un obiettivo che ad inizio stagione non era neanche messo in conto. Il Milan, distante soli tre punti e con gli scontri diretti a favore, crede ancora nella rimonta a due giornate dal termine del campionato, ma anche la Roma può rivelarsi una cliente scomoda (anche lei dietro tre lunghezze). I ragazzi di Gasperini a Torino avranno del filo da torcere in un campo sempre difficile, nonostante l’obiettivo juventino già raggiunto.

Dove vedere il match in tv e streaming

Domenica 19 Maggio 2019, alle ore 20.30, la partita tra Juventus ed Atalanta sarà trasmessa in tv in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202). Il match sarà inoltre possibile seguirlo in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM