Serie A: Allegri, Gasperini e gli altri, le nuove (possibili) panchine

È notizia fresca di ieri il divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Il tecnico livornese lascia dopo 5 stagioni e 11 trofei la panchina bianconera.

Conte, Pochettino, Deschamps, Sarri e Inzaghi i nomi in cima alla lista dei sostituti. Guardiola, al momento, sembra soltanto una piacevole suggestione. Non si muove solo Madama comunque, per la panchina in vista della prossima stagione di Serie A. Sia le milanesi che le romane, già da tempo stanno sondando il terreno alla ricerca del colpo a sorpresa.

Andiamo a vedere tutte le possibili trattative che potrebbero verificarsi nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Valzer degli allenatori: Conte il più corteggiato, Gasperini il successore di Ranieri (?)

Antonio Conte non allena ormai da Giugno 2018, quando, al termine della sua seconda stagione al Chelsea, venne licenziato da Roman Abramovic: al suo posto arrivò Maurizio Sarri.

In questo, lungo, anno sabbatico, il tecnico originario di Lecce avrebbe ricevuto varie offerte sia all’estero (Real Madrid, Manchester United, PSG) sia in Italia (voci insistenti lo accostavano sia al Milan che all’Inter, sia lo scorso Giugno che a Gennaio).

Adesso, l’ex giocatore della Juventus è pronto per tornare a sedere su una panchina importante, anche di Serie A: fino a un paio di settimane fa ci sarebbero stati dei contatti con James Pallotta, che lo avrebbe voluto sulla panchina giallorossa. Poi, prepotentemente, si è fatto avanti il PSG di Al-Khelaifi, pronto a fare follie per accaparrarselo. La pista francese sembra quella più plausibile, anche dal punto di vista economico dato che l’ultimo stipendio percepito da Conte al Chelsea ammontava a ben 10,8 milioni di euro. Restano alla finestra Inter e Milan, quest’ultimo più defilato rispetto ai nerazzurri. Ma occhio alla Juventus che potrebbe pensare a un grande ritorno.

La Roma, in ogni caso, avrebbe già un altro nome per la Serie A 2019/2020: secondo quanto riportato da SportMediaset, si tratterebbe di Giampiero Gasperini, artefice della straordinaria stagione dell’Atalanta. Più lontana la pista Sarri.

Panchine Serie A: Di Francesco-Milan, si può fare. Atalanta su Inzaghi.

Gennaro Gattuso, molto probabilmente, non sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione di Serie A. Oltre alla mancata vittoria in Coppa Italia, il Milan rischia di non centrare il secondo obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

Il favorito principale per il dopo-Gattuso sarebbe Eusebio Di Francesco, ex di Sassuolo e Roma. Nome caldo sarebbe anche quello di Marco Giampaolo, attuale tecnico della Sampdoria. Conte, Pochettino e Sarri i sogni che, in caso di mancato raggiungimento del quarto posto, resterebbero tali.

In casa Lazio possibile staffetta Inzaghi – De Zerbi in panchina: il tecnico emiliano, sempre secondo SportMediaset, sarebbe stato accostato all’Atalanta per il dopo-Gasperini.

