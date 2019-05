Amici serale 2019: ospiti e anticipazioni di stasera 18 maggio 2019

Amici serale giunge alla fase semifinale. I protagonisti del celebre talent show musicale condotto da Maria De Filippi sono dunque pronti ad affrontare la sfida che li condurrà direttamente alla fase decisiva del programma.

I semifinalisti rimasti in gara sono Tish, Giordana, Alberto, Vincenzo e Rafael. Non esiste più distinzione tra Squadra Blu e Squadra Bianca e i giovani talenti della scuola di Amici si sfidano l’uno contro l’altro per raggiungere l’ambito premio finale.

Amici Serale: anticipazioni, scorsa puntata eliminati Mameli e Umberto

Durante la scorsa puntata, sabato 11 maggio, abbiamo assistito alla deludente eliminazione di Mameli e Umberto. La sfida tra Mameli e Umberto aveva tenuto tutti con il fiato sospeso e aveva visto Umberto vincitore. Quest’ultimo ha poi perso contro Alberto, il quale è rimasto in gara.

L’ uscita dalla scuola di Amici dei due favoriti ha scatenato il malcontento dei loro numerosi sostenitori, ma i due protagonisti dell’edizione 2019 si sono detti comunque soddisfatti di aver vissuto questa straordinaria esperienza.

Amici Serale: pronti i cinque semi finalisti, tutti ad un passo dalla vittoria

Nel frattempo, i cinque semifinalisti si preparano a dare il meglio di loro nell’ultima fase eliminatoria. Mentre Vincenzo e Rafael ripetono insieme i passi delle loro coreografie, Giordana e Alberto scaldano le corde vocali. La sfida più temuta dai cinque protagonisti è doversi confrontare con i loro rivali in discipline che non appartengono alla loro indole.

Per un cantante, danzare potrebbe risultare davvero spaventoso; viceversa per un ballerino è molto difficile esprimere le proprie emozioni e il loro talento attraverso la voce e non il corpo.

Il vincitore di Amici serale 2019 sarà dunque colui o colei il quale saprà dare il massimo in qualsiasi disciplina, dimostrando di essere così un artista a trecentosessanta gradi.

