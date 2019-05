Festival di Cannes 2019: ospiti oggi 17 maggio, giuria e film

È in corso la 72esima edizione del Festival di Cannes, iniziata il 14 maggio ed in programma fino al 25 maggio. Oggi venerdì 17 maggio è una giornata speciale perché ci sarà un programma ricco e pieno di ospiti di livello internazionale.

17 maggio, la giornata di Pedro Almodovar

Pedro Almodovar proprio oggi presenta il film in predicato come uno dei film favoriti quest’anno a Cannes dal titolo Dolor Y Gloria. Attesi sul red carpet i due attori protagonisti: Penelope Cruz e Antonio Banderas, che sfileranno per presentare l’ultima fatica di Almodovar. Ovvero uno dei film indicati come testa di serie alla vittoria della Palma d’oro. Gli altri lavori indicati come possibili candidati alla vittoria finale sono quello di Ken Loach e del giovane talento Xavier Dolan, già vincitore del Premio della giuria e del Grand Prix nelle passate edizioni.

Tornando al programma odierno come fuori concorso sarà proiettata la serie tv di Nicolas Winding Refn Too Old to Die Young. E ancora nella sezione quinzaine des réalisateurs Hatsukoi di Takeshi Mike. E poi Luca Guadagnino che presenta The Staggering Girl.

Festival di Cannes 2019: la giuria e i film in concorso

La giuria che assegnerà i premi del Festival di Cannes 2019 è presieduta dal regista Alejandro González Iñárritu già vincitore di 5 premi Oscar, succeduto a Cate Blanchett, presidente nel 2018. Nadine Labaki è la presidente di Un Certain Regard.

Infine vediamo l’elenco dei film in concorso.

The Dead Don’t Die, Jim Jamrmusch

Pain & Glory, Pedro Almodovar

Il traditore, Marco Bellocchio

Parasite, Bong Joon-ho

Young Ahmed, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Oh Mercy!, Arnaud Desplechin

Atlantique, Mati Diop

Matthias & Maxime, Xavier Dolan

Little Joe, Jessica Hausner

Sorry We Missed You, Ken Loach

Les Misérables, Ladj Ly

A Hidden Life, Terrence Malick

Bacurau, Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

The Whistlers, Corneliu Porumboiu

Frankie, Ira Sachs

Portrait Of A Lady On Fire, Céline Sciamma

It Must Be Heaven, Elia Suleiman

Sibyl, Justine Triet

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM