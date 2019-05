Diretta Sassuolo-Roma: streaming, tv, formazioni e risultato finale (0-0)

Il commento finale

La Roma sbatte sul Sassuolo e sulla sfortuna. Un grande secondo tempo non basta comunque ai capitolini, che avrebbero sicuramente meritato di più. Dopo una buona prima frazione, il Sassuolo nella ripresa ha sofferto maggiormente, portando comunque a casa un buon punto.

Con questo risultato, Sassuolo che sale in classifica a quota 43 punti, mentre la Roma va a 63.

Man of the match: Stephan El Shaarawy.

Anche per oggi è tutto, grazie a chi ha seguito con noi la diretta LIVE di Sassuolo-Roma. Un saluto e buon proseguimento!

La cronaca del secondo tempo

90+7′ FULL TIME A REGGIO EMILIA! RETI BIANCHE TRA SASSUOLO E ROMA. A tra poco per il commento finale

90+6′ Ammonito Brignola per un fallo ai danni di Juan Jesus

90+5′ OCCASIONISSIMA PER FAZIO! Punizione dalla sinistra, Pastore tocca per Fazio che manda il suo mancino a giro ad un soffio dall’incrocio dei pali

90+5′ Roma all’arma bianca in questo finale, Sassuolo in difficoltà

90+4′ Giusta la decisione presa dal guardalinee, che aveva sbandierato prima che il difensore argentino siglasse la rete

90+3′ GOL ANNULLATO A FAZIO! C’era un fuorigioco di Dzeko

90+3′ Si finirà probabilmente al novantaseiesimo, se non oltre

90+2′ ULTIMO CAMBIO SASSUOLO: FUORI LOCATELLI, AL SUO POSTO ADJAPONG

90+2′ Fermo a terra per crampi anche Rogerio. Maresca farà recuperare anche questo tempo

90+1′ ASSEGNATI CINQUE MINUTI DI RECUPERO

89′ LIROLA! Sassata radente dalla destra che finisce larga di poco

86′ Ammonito Nzonzi per un fallo su Di Francesco vicino al limite dell’area di rigore della Roma

86′ ANCORA FAZIO! E ancora un colpo di testa su corner terminato largo

85′ Roma che in questo finale si riversa in avanti alla ricerca del gol

82′ Sia Djuricic che Boga sono stati costretti ad uscire dal campo a causa dei crampi. Oltre alla tanta corsa, probabile che il motivo sia da ricercarsi anche nel campo ormai pesantissimo per colpa della pioggia che continua a scendere incessantemente

81′ CAMBIO SASSUOLO: DI FRANCESCO AL POSTO DI BOGA

79′ DZEKO! Ribaltamento di fronte con Dzeko che conclude, ma lo fa debolmente: nessun problema per Consigli, che blocca a terra il pallone

79′ BRIGNOLA! Colpo di testa da due passi su cross dalla destra direttamente tra le braccia di Mirante

78′ Niente ingresso in campo dunque per De Rossi

77′ ULTIMO CAMBIO ROMA: PEROTTI PER EL SHAARAWY

77′ PRIMO CAMBIO SASSUOLO: BRIGNOLA RILEVA DJURICIC

75′ PALO DI KLUIVERT! Azione tragicomica della Roma, El Shaarawy rasoterra dalla sinistra, mischia in area, forse l’ultimo a colpire la palla è Kluivert che non si accorge nemmeno in un primo momento di aver preso il palo

73′ DJURICIC! Lanciato a rete esternamente non riesce a concludere complice anche la chiusura di Mirante, che lascia scorrere sul fondo

70′ FAZIO! Colpo di testa su corner a lato di poco

69′ ANCORA ROMA IN AVANTI! Prima Demiral salva la conclusione a botta sicura di Pastore su assist dal fondo destro di Dzeko, poi Cristante spedisce sul fondo dal limite

65′ DOPPIO CAMBIO ROMA: PASTORE E KLUIVERT PER ZANIOLO E UNDER

65′ DEMIRAL! Magnanelli apre sulla sinistra per Locatelli, cha ha spazio e si accentra: il suo suggerimento rasoterra è per Demiral che da buona posizione calcia però alto

64′ Prova a riorganizzarsi ora la squadra di casa, ma gli ospiti appaiono più in palla in questa fase

62′ Tre chiare occasioni da gol per la Roma negli ultimi cinque minuti. Il Sassuolo rischia di capitolare

61′ MIRACOLO DI CONSIGLI SU CRISTANTE! Cross perfetto di Kolarov dalla sinistra, Cristante si inserisce e impatta benissimo, trovando però la pronta super risposta del portiere di casa in corner

60′ PALO DI DZEKO! El Shaarawy serve il bosniaco, che dal limite coglie il palo esterno con una rasoiata

60′ Siamo giunti all’ora di gioco, punteggio ancora di 0-0

57′ COSA HA SBAGLIATO EL SHAARAWY! Doppio tentativo sbilenco di Florenzi, palla al solito Elsha che con una sforbiciata manda di un soffio a lato davanti alla porta

55′ BOGA! Destro a giro dal lato sinistro largo di poco

55′ EL SHAARAWY! Sponda di petto di Dzeko, mancino dopo una finta del numero novantadue, troppo debole e largo

54′ LOCATELLI! Lob dal limite che si spegne di poco alto

52′ Juan Jesus stende Berardi e si becca il giallo

51′ Conclusione di controbalzo mancina di Florenzi dal limite che termina alle stelle

49′ Ammonito Fazio per un fallo commesso in precedenza

47′ Suggerimento di Duncan dalla sinistra per Berardi, che in spaccata non arriva sul pallone a pochi passi dalla porta. C’era però fuorigioco del centrocampista, tutto vano dunque

46′ RIPARTITI. Primo pallone mosso dal Sassuolo

La cronaca del primo tempo

45+4′ FINE PRIMO TEMPO. A tra poco per la ripresa

45+2′ DEMIRAL! Colpo di testa sul corner susseguente che termina alto di poco

45+2′ MIRACOLO DI MIRANTE SU DJURICIC! Taglio perfetto di Berardi per il numero nove che incrocia col destro trovando la paratona in corner, in stile hockey col piede, di Mirante

45+1′ ASSEGNATI TRE MINUTI DI RECUPERO

44′ Pericoloso il Sassuolo con un cross rasoterra dalla destra di Lirola spazzato in scivolata da Fazio nei pressi dell’area piccola

41′ Si iscrive anche Magnanelli nel taccuino degli ammoniti. Stoppato irregolarmente Florenzi nei pressi dell’area di rigore neroverde

40′ Ammonito Zaniolo per un fallo commesso in precedenza ai danni di Rogerio

40′ Tentativo storto di Djuricic che viene liberato dalla difesa di casa

38′ KOLAROV! Botta mancina dal limite che Consigli, forse tradito dal pallone bagnato, mette involontariamente in corner

37′ Siamo entrati nella fase finale di tempo. Regna ancora l’equilibrio in campo

34′ Si torna a giocare. Ci sarà sicuramente da recuperare almeno due minuti

33′ Altro fumogeno e altra interruzione

32′ Gioco momentaneamente interrotto da Maresca. C’era da levare un fumogeno lanciato dai tifosi della Roma vicino alla porta difesa da Consigli. Si riprende tranquillamente

30′ Mezzora di gioco, risultato ancora bloccato sullo 0-0

29′ EL SHAARAWY! Cross di Kolarov dalla sinistra, testa del Faraone che manda però la palla a lato

29′ Prova delle verticalizzazioni veloci il Sassuolo, ma la Roma non si lascia sorprendere

26′ Il Sassuolo costruisce ma è la Roma a concludere. Superata da qualche minuto la metà di tempo

23′ Ci prova Cristante con la testa da corner, ma il pallone termina alto

21′ Tentativo velleitario dalla distanza da parte di Duncan: nessun problema per Mirante

19′ Berardi resta a terra dopo una gomitata involontaria subita da Kolarov

17′ Continua a piovere tanto, il campo comincia ad appesantirsi

14′ Tifosi della Roma che continuano con i cori contro Pallotta. La decisione di mandar via De Rossi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i sostenitori giallorossi

13′ DZEKO! Girata di testa larga su buon cross di Florenzi verso il primo palo dalla destra

11′ BERARDI! Bell’azione del Sassuolo, che porta Berardi a concludere col mancino a giro dal limite: tiro deviato in angolo da Cristante

10′ Sale di ritmo l’incontro, la Roma prova a costruire offensivamente

9′ Prima dell’inizio della partita, Zaniolo è stato premiato come miglior giovane del campionato 2018/2019

7′ UNDER! Destro dopo aver mandato al bar un avversario che viene neutralizzato bene in respinta da Consigli. Prima chance per la Roma

5′ E’ il Sassuolo che prova a fare la partita in questi primissimi minuti di match, grazie alla solita manovra del pallone alla De Zerbi, rapida e ampia

3′ Serata piovosa a Reggio Emilia. Non tanti spettatori presenti sugli spalti del Mapei Stadium

2′ Grande accoglienza da parte del tifo romanista per De Rossi, che quest’oggi parte dalla panchina. Presente anche uno striscione contro il presidente Pallotta

1′ PARTITI! Primo possesso per la Roma, quest’oggi in completo grigio da trasferta. Sassuolo che attacca da sinistra verso destra

L’avvicinamento a Sassuolo-Roma

20:30 Le squadre sono in campo

20:20 L’arbitro del match è Maresca. Al VAR Chiffi

20:15 Sul fronte formazioni, nel Sassuolo recupera Berardi dalla febbre, panchina per Babacar. Nella Roma out Manolas e De Rossi, dal 1′ Juan Jesus e Under

20:00 Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta LIVE di Sassuolo-Roma

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic, Berardi, Boga

Allenatore: De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

Allenatore: Ranieri

La preview di Sassuolo-Roma

Il terzo anticipo della 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Sassuolo-Roma, match che si disputerà sabato 18 maggio 2019 alle ore 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Questa partita è di fondamentale importanza per la Roma, che va alla caccia della qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Il Sassuolo ha già centrato da qualche settimana l’ennesima salvezza in Serie A. Tutto sommato una buona stagione quella dei neroverdi, che hanno faticato nella parte centrale di campionato, salvo poi riprendere quota e assestarsi nella zona di centro classifica. Ora non resta che chiudere l’annata nel migliore dei modi e salutare bene il pubblico di casa in una sfida proibitiva. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Sassuolo ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta.

La Roma è nella bagarre valevole per il posizionamento in Champions League. I capitolini attraversano ore complicate vista la querelle legata a Daniele De Rossi, epurato dalla società e alle sue ultimissime partite in maglia giallorossa. La testa però deve rimanere concentrata sul campo, dove i capitolini si giocano tantissimo del proprio futuro, lì come fuori. Vietato sbagliare dunque, a partire da questa sempre difficile trasferta in terra emiliana. Nelle ultime cinque uscite di campionato, la Roma ha ottenuto tre vittorie e due pareggi.

All’andata, il match fra Roma e Sassuolo fu vinto dai giallorossi per 3-1. Per i padroni di casa in rete andarono Perotti, Schick e Zaniolo, per gli ospiti Babacar.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Boga

Allenatore: De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Ünder, El Shaarawy; Dzeko

Allenatore: Ranieri

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

