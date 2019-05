Luna piena 18 maggio 2019: significato calendario lunare e dove vederla

Occhi all’insù nella serata di oggi sabato 18 maggio 2019: una particolare luna solcherà il cielo notturno del Belpaese.

Torna la Luna Blu

La Luna piena si può ammirare tutte quelle volte in cui il nostro pianeta si trova perfettamente allineato tra il Sole e il satellite stesso. Tuttavia, la Luna piena che si potrà ammirare stasera è una Luna un po’ particolare, infatti, si tratta della cosiddetta Luna Blu. In realtà, il nome non ha alcun rapporto con il colore del satellite anche se in alcune rarissime occasioni, come eruzioni vulcaniche e incendi, potrebbe sembrare che la Luna assuma tale colorazione per via delle particelle di polvere rimaste sospese.

La Luna Blu, però, è un’altra cosa: si chiama così nella tradizione anglosassone la terza luna piena di una stagione che ne contiene quattro oppure la seconda luna piena che cade nello stesso mese. D’altra parte, considerando che il mese lunare dura 29 giorni e mezzo, ogni due o tre anni si possono contare 13 lune piene in un anno. La prossima Luna Blu seconda luna piena nello stesso mese potrà essere osservata il 31 ottobre del 2020, la Luna Blu terza di quattro lune piene della stessa stagione, cioè la stessa di oggi (la prima si è vista il 21 marzo), si potrà osservare il 22 agosto 2021.

Appuntamento con le prossime lune piene del 2019 fissato per il 3 giugno, il 2 luglio, il primo agosto, il 30 agosto, il 28 settembre, il 28 ottobre, il 26 novembre e il 26 dicembre.

Luna piena: cieli nuvolosi su tutta l’Italia

Purtroppo buona parte dei cieli dello stivale saranno coperti dalle nuvole nella serata e nella nottata di oggi: quindi le condizioni per l’osservazione della Luna non sono ottimali. Per chiunque volesse comunque godersi lo spettacolo, sarà possibile osservare il satellite in streaming grazie al canale scienza del sito dell’Agenzia di Stampa Ansa dalle 19 e 45 in poi di oggi.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM