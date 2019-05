Dove vedere Parma-Fiorentina in diretta streaming o in tv

Dove vedere Parma-Fiorentina in diretta streaming o in tv

Uno dei match che fanno da cornice alla 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Parma-Fiorentina, che si disputerà domenica 19 maggio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Tardini di Parma.

Partita di fondamentale importanza per i padroni di casa, risucchiati nelle ultime settimane nella lotta per non retrocedere. Anche gli ospiti devono però battere un colpo e ritrovare quel successo che manca da ormai troppo tempo.

Dopo l’avvio di campionato, nessuno si sarebbe aspettato un Parma implicato nella lotta per salvarsi a questo punto della stagione. Negli ultimi mesi gli emiliani hanno faticato parecchio e da spauracchio per le big si sono ridimensionati a squadra che deve far di tutto per poter mantenere la categoria. Urge dunque una vittoria, cercando di sfruttare magari il campo favorevole e il periodo forse ancora più buio che stanno attraversando gli avversari di giornata. Non ottenere i tre punti significherebbe arrivare all’ultima giornata con l’acqua alla gola. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Parma ha ottenuto quattro pareggi ed una sconfitta.

Stesso discorso, come detto, per la Fiorentina. I viola non sono addirittura ancora salvi matematicamente, anche se tra loro e il terzultimo posto ci sono diverse squadre e dunque non rischierebbero – almeno sulla carta – una clamorosa debacle. Un successo non cambierebbe di molto la loro complicata situazione generale, ma servirebbe a dare una spinta morale in più alla squadra. Ma non è sicuramente la partita più facile da vincere, per ciò servirà dare quel qualcosa in più che i toscani non riescono più nemmeno a trovare. Nelle ultime cinque sfide di campionato, la Fiorentina ha raccolto un pareggio e quattro sconfitte.

Il match d’andata si concluse con la vittoria del Parma per 0-1 sul campo della Fiorentina, grazie alla rete decisiva siglata da Inglese.

Le probabili formazioni di Parma-Fiorentina

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Sprocati

Allenatore: D’Aversa

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini, Biraghi; Veretout, Edimilson, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas

Allenatore: Montella

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM