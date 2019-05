Diretta Napoli-Inter: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE

Il big match di questa 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Napoli-Inter, che si disputerà domenica 19 maggio 2019 alle ore 20:30 allo stadio San Paolo di Napoli.

Partita senza obiettivi per i padroni di casa, che però si vogliono rifare sicuramente per quanto avvenuto nell’incontro d’andata. Gli ospiti con una vittoria accederebbero matematicamente alla prossima edizione di Champions League.

Per il Napoli vale lo stesso discorso fatto in queste ultime settimane: nessun obiettivo, se non quello di concludere al meglio la loro campagna in campionato. Pure il secondo posto in classifica non è più a rischio da un po’, anche se effettivamente non lo è mai stato e perciò i partenopei se la giocheranno con la mente libera. Resta comunque un grande evento e perciò c’è l’obbligo di fare quanto meglio possibile. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Napoli ha raccolto quattro vittorie e una sconfitta.

L’Inter invece ha l’obbligo di vittoria. I nerazzurri espugnando il San Paolo otterrebbero come detto sopra la matematica qualificazione in Champions League, consolidando inoltre il terzo posto in classifica. Ma sarà davvero difficile. Gli ultimi risultati non positivi ottenuti nelle scorse settimane hanno complicato l’obiettivo dei nerazzurri e, come se non bastasse, la vittoria in campionato in quel di Napoli manca addirittura dal 10 ottobre del 1997. Nelle ultime cinque sfide di campionato, l’Inter ha ottenuto due vittorie e tre pareggi.

Il match d’andata fu vinto per 1-0 dall’Inter, che grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez stese così il Napoli.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik

Allenatore: Ancelotti

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro

Allenatore: Spalletti

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now Tv.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM