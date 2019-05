Milan-Frosinone: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-0)

Diretta Milan-Frosinone: primo tempo

39′ Ennesima occasione per il Milan: cross tagliato di Suso dalla destra a cercare Pjatek in area di rigore. Bardi in presa sicura anticipa il polacco e fa suo il pallone.

37′ Ci prova il Frosinone! Errore di Kessiè al limite della propria area, con Sammarco che recupera palla e calcia di prima intenzione. Pallone che finisce alto sopra la traversa.

36′ Ci prova ancora il Milan: contropiede dei rossoneri condotto da Kessiè, che serve sulla destra Pjatek; il polacco calcia di prima intenzione, col pallone che finisce a lato.

35′ Continua il palleggio del Milan nella metà campo del Frosinone, che fatica a ripartire.

30′ Ancora il Milan! cross dalla destra di Suso, con Zampano che libera in area di rigore; il pallone vagante finisce sul destro di Bakayoko, che calcia di prima intenzione. Pallone che esce di un soffio.

28′ Il Milan negli ultimi minuti ha alzato il baricentro, col Frosinone chiuso nella propria metà campo.

23′ Occasione Milan: cross dalla destra di Suso verso il secondo palo, con Borini che di testa sfiora soltanto il pallone. Rimessa dal fondo per il Frosinone.

22′ Meglio il Frosinone in questi primi 20 minuti di gara sul piano del gioco, col Milan protagonista di una manovra lenta e prevedibile.

18′ Tentativo al volo dal limite dell’area di Maiello. Il suo destro finisce troppo alto sopra la traversa.

14′ Occasione Milan: ottima combinazione Suso-Calhanoglu al limite dell’area a premiare il movimento in area di rigore di Kessiè. Ariaudo con un’ottima chiusura riesce a intervenire spazzando via.

13′ Tentativo dal limite dell’area di Paganini, con un destro che finisce troppo a lato per poter impensierire Donnarumma.

10′ Occasione Milan: cross dalla destra di Calhanoglu, con Borini che di prima intenzione calcia verso il palo di destra. La difesa del Frosinone riesce a deviare e a spazzare via.

9′ Inizio di gara di buon livello da parte delle due formazioni, col Frosinone che conduce l’iniziativa col suo palleggio.

4′ Occasione Milan: Suso dalla destra si accentra e calcia con un sinistro a giro dal limite dell’area. Conclusione centrale facile per Bardi.

3′ Buon inizio da parte del Frosinone, col Milan in attesa nella propria metà campo.

1′ Primo pallone giocato dai rossoneri, è cominciato il match!

Diretta Milan-Frosinone: le formazioni

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini

Allenatore: Gattuso

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Ariaudo, Goldaniga, Brighenti; Zampano, Paganini, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano, Trotta

Allenatore: Baroni

Match in programma nella 37a giornata della Serie A 2018/2019 è Milan-Frosinone, che si disputerà Domenica 19 maggio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio San Siro in Milano.

Milan-Frosinone: il momento dei rossoneri

Capitolo Milan: la corsa al quarto posto continua per il Milan, che ha di fronte a sé un Frosinone già in Serie B e all’ultima giornata la SPAL. I rossoneri devono credere fino all’ultimo nella vittoria in entrambe le gare e in un passo falso delle rivali per poter sperare nella Champions League.

Per l’occasione Gattuso schiera la migliore formazione disponibile. Spazio a Musacchio al fianco di Romagnoli in difesa, Bakayoko confermato come diga a centrocampo al fianco di Kessié e Calhanoglu e il tridente offensivo Suso, Pjatek e Borini, cui il mister ha confermato fiducia in vista del cuore e dell’attitudine mostrati.

Milan-Frosinone: come arrivano gli ospiti

Capitolo Frosinone: la retrocessione matematica è un qualcosa di già conseguito da tempo per questa squadra, che si gode le ultime apparizioni in Serie A prima di raggiungere la lega inferiore. La squadra di Baroni non ha nulla da perdere, in un match all’insegna dell’orgoglio in una cartolina unica nel suo genere quale è San Siro.

Ritorno in porta per Sportiello in vista del match coi rossoneri. Difesa a 3 all’occorrenza a 5 in un 3-5-2 camaleontico. Baroni limita il turnover schierando i migliori a disposizione. Il tandem Pinamonti-Ciano guida l’attacco del Frosinone.

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

MILAN(4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini

Allenatore: Gattuso

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti, Sammarco, Valzania; Paganini, Cassata, Beghetto; Pinamonti, Ciano

Allenatore: Baroni

Dove vedere in tv e streaming Milan-Frosinone

La partita verrà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv Sky Sport Serie A, mentre in streaming sarà possibile vederla su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM