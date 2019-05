GTA 6: uscita su Playstation 5 per un periodo. Le anticipazioni

Si erano quasi rassegnati i fan di questo titolo che ha fatto la storia dei videogames. Sembrava arrivata al capolinea l’avventuroso gioco della Rockstar Games e invece no. Diventano sempre più insistenti le voci su un nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Il capitolo 5 è stato uno dei più belli e lunghi dopo San Andreas. Ma quali saranno le novità e soprattutto su quali console sarà supportato il nuovo videogame? Ecco maggiori dettagli.

GTA 6: sarà disponibile su Playstation per un periodo limitato

La notizia era già circolata un po’ di tempo fa. GTA 6 senz’altro sarebbe finito sulla nuova console Sony, la Playstation 5, prevista per l’anno 2021 circa. I nuovi rumors però non parlano della presenza del gioco sulla piattaforma, come ovvio che sia, bensì della sua permanenza sulla stessa console, per un periodo limitato di circa 30 giorni. Ancora non sappiamo se questa notizia è veritiera o meno, né si possono immaginare le ragioni di una simile scelta. Si dovrà attendere un bel po’ per capire il perché di questa strategia, che, apparentemente, sembra non avere nulla a che fare con il marketing. Il gioco tuttavia non sarà presente solo sulla PS5 bensì anche altrove. Scopriamo dove.

GTA 6: non solo su Playstation 5

Il videogioco sarà presente anche sulla nuova piattaforma progettata da Google ovvero Google Stadia, intenzionata a portare in casa propria il famoso gioco. Per quanto riguarda le altre console, sicuramente Grand Theft Auto 6 avrà spazio anche su Xbox e altre piattaforme next-gen. Per tutte le altre, più datate, non ci sarà la possibilità di accaparrarsi il titolo. Va detto inoltre che Google Stadia, potrebbe diventare ben presto un competitor importante per Xbox e Playstation, dato che, sta prenotando molti titoli tanto attesi in maniera esclusiva.

Francesco Somma

