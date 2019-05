Lazio-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – finale (3-3)

Finisce 3-3 all’Olimpico. Una partita spumeggianti e piena di gol. Il primo tempo la Lazio gioca meglio e chiude la prima frazione in vantaggio grazie a Correa. Il secondo tempo invece comincia alla grande per i rossoblu che trovano un 1-2 micidiale in 2 minuti. Bastos però non ci sta e trova un gol a giro clamoroso. Quando la Lazio sembrava essersi ripresa, ecco che arriva il gol di Orsolini. A 15 minuti dalla fine però entra l’uomo decisivo per la vittoria della Coppa Italia: Milinkovic-Savic. E’ proprio il sergente che con una punizione pazzesca riesce a trovare il gol del pareggio. Per la Lazio l’importante era non perdere per non rovinare la festa del trofeo appena vinto, per il Bologna invece questo punto è fondamentale perché vuol dire salvezza aritmeticamente raggiunta!

FINE SECONDO TEMPO

90+2′ Dzemaili mette in mezzo, Orsolini calcia ma viene murato.

90+1′ Altro tiro di Bastos dalla distanza, questa volta però la conclusione è ben diversa da quella del gol.

90′ 4 minuti di recupero.

90′ Cambio Bologna: fuori Palacio, dentro Krejci.

88′ OCCASIONE LAZIO! Bella palla sulla destra per Romulo che la appoggia in mezzo per Immobile, ma il suo tiro, complice una deviazione, finisce di pochissimo sopra la traversa.

87′ Palla pericolosa in profondità per Immobile ma Pulgar è bravissimo ad anticiparlo.

85′ Intervento duro di Milinkovic a metà campo.

82′ Cataldi calcia una punizione dalla destra ma la palla è troppo alta.

81′ Punizione magistrale del serbo: Skorupski riesce a toccare il pallone con la mano ma non abbastanza da evitare il gol. Ancora pareggio!

80′ GOOOOOOOL LAZIOOOOO! IL SERGENTE MILINKOVIC SAVIIIIIIC!

80′ Cambio Bologna: esce dolorante Poli, entra Dzemaili.

77′ Calcio di punizione per la Lazio da zona insidiosa: Correa si guadagna un buon fallo.

74′ Immobile dalla fascia cerca Correa ma Danilo chiude tutto.

73′ Ultima sostituzione per la Lazio: esce Leiva, entra il sergente Milinkovic-Savic.

72′ Cambio Bologna: esce Destro, entra Santander.

71‘ Parolo calcia col piattone sinistro ma non riesce a far abbassare il pallone.

70‘ Tiro dalla distanza potentissimo di Cataldi ma Skorupski è bravissimo a farsi trovare pronto.

67′ Ammonito Lucas Leiva per aver allontanato il pallone.

67′ Ammonito Correa per proteste.

66′ Il gol viene convalidato: rete meritata per Orsolini.

65′ Pasqua va a controllar al VAR per un sospetto fallo col gomito di Destro.

64′ Cambio Lazio: esce Badelj, entra Cataldi.

64′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Destro colpisce di testa e Orsolini si coordina e calcia col sinistro realizzando un gran gol. Ancora in vantaggio gli ospiti.

64′ GOOOOOL BOLOGNAAAAAA! ORSOLINIIII!

62′ Errore della difesa laziale, Poli cerca di arrivare sul pallone ma Guerrieri è molto bravo in uscita.

60′ Immobile la appoggia a Bastos che esegue un tiro a giro incredibile, rete veramente atipica per un difensore come lui. Pareggio ristabilito.

59′ GOOOOOOL LAZIOOOOO! BASTOOOOOS! GOL PAZZESCO!

56′ Dijks crossa basso e teso col sinistro, palla insidiosa ma nessuno dei suoi riesce ad arrivarci.

53′ Cambio Lazio: esce Luiz Felipe, entra Armini.

53′ Giallo per Destro causa esultanza eccessiva.

52′ Orsolini crossa dalla destra per Palacio che la appoggia a Destro e l’ex Roma deve solo appoggiare la palla in rete. 1-2 micidiale degli ospiti!

52′ GOOOOOOL BOLOGNAAAAAA! DESTROOOOO!

51′ Palacio serve Poli che si inserisce, Leiva se lo fa sfuggire troppo facilmente e il centrocampista calcia col sinistro sul primo palo beffando Guerrieri. 1-1 all’Olimpico.

50′ GOOOOOL BOLOGNAAAAA! POLIIIII!

49′ Palacio crossa dalla sinistra ma Bastos fa da muro.

46′ SI RICOMINCIA! BATTE LA LAZIO!

FINE PRIMO TEMPO

45′ Si conclude senza recupero il primo tempo.

45′ Soriano crossa dalla sinistra alla ricerca dei suoi attaccanti ma non trova nessuno.

43′ Fallo duro di Dijks su Romulo a metà campo, graziato l’olandese.

40′ Orsolini calcia a giro col sinistro ma la palla esce di almeno un metro.

39′ Occasione Lazio! Immobile calcia tutto solo ma non riesce a centrare la porta di pochi centimetri, occasione pazzesca! Dove è finito il suo fiuto del gol?

38′ Orsolini è l’uomo più pericoloso per il Bologna, questa volta cerca di crossare dalla destra ma Guerrieri arriva prima sulla palla.

35′ Orsolini calcia una punizione da posizione ravvicinata, la barriera biancoceleste però respinge in angolo.

33′ In questo momento del match il Bologna sta cominciando ad esprimersi sempre di più, dopo un brutto avvio ora si sta riprendendo e cerca con più insistenza il gol, ma la Lazio difende bene.

30′ Contropiede Lazio: Correa allarga a sinistra per Immobile che tira in porta ma Skorupski riesce a bloccare il pallone; tiro troppo debole.

29′ Pulgar calcia in porta da calcio d’angolo, Guerrieri non rischia e ci va con i pugni.

27′ Altro tentativo di Poli! Questa volta l’ex Milan tira più vicino, ma non riesce a centrare la porta, poteva sicuramente fare meglio.

26′ Orsolini dalla destra prova a crossare col destro ma trova solo la deviazione avversaria.

22′ Sugli sviluppi del calcio d’angolo Orsolini calcia potente col sinistro ma trova davanti il muro biancoceleste, sulla ribattuta Soriano tira potente ma la palla finisce verso le stelle.

21′ Ci prova anche Poli col sinistro, tiro debole ma Guerrieri tocca appena il pallone e regala un angolo.

19′ Cross di Parolo col sinistro, allontana di testa Danilo.

17′ Pulgar ci prova dalla distanza ma la palla finisce ben lontano dalla porta.

15′ Immobile dalla destra serve Leiva che a sua volta trova in profondità Correa, el tucu controlla di tacco con estrema facilità e calcia in porta battendo Skorupski. 1-0 Lazio!

14′ GOOOOOOL LAZIOOOOO! EL TUCUMANOOO CORREAAAAA!

10′ Altro cross dalla sinistra per il Bologna, questa volta colpisce Soriano ma non riesce a centrare lo specchio della porta.

9′ Avanza rabbioso Dijks, fa partire un cross col suo sinistro e riesce a guadagnarsi un calcio d’angolo.

7‘ Lulic crossa dalla sinistra, Dijks chiude e mette la palla in angolo.

4′ Palacio crossa dalla sinistra alla ricerca di Destro, ma Guerrieri si fa trovare pronto in uscita.

3′ Occasione Lazio! Badelj la mette in mezzo per Correa che calcia verso la porta ma colpisce in pieno proprio il suo compagno Lulic.

1′ SI COMINCIA! PARTITI! Batte il Bologna.

Diretta Lazio-Bologna: le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Leiva, Lulic; Immobile, Correa.

Allenatore: Inzaghi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio.

Allenatore: Mihajlovic

Stasera, Lunedì 20 maggio alle ore 20,30, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma il posticipo della 37a giornata di Serie A: Lazio-Bologna.

La Lazio non viveva un gran periodo di forma fino a mercoledì sera, quando è riuscita a sconfiggere l’Atalanta in finale di Coppa Italia con un punteggio di 2-0, reti di Milinkovic-Savic e Correa. Menomale per loro che i biancocelesti sono riusciti a vincere un trofeo, perché in caso contrario, sarebbe stata una stagione deludente.

Al momento la Lazio occupa l’ottavo posto, quindi non può più lottare per la zona Champions, colpa delle troppe occasioni perse contro squadre minori come Chievo e Lazio. Quindi la partita di stasera non ha un’importanza così rilevante per la squadra di Lotito, ormai certa di giocare l’Europa League grazie alla vittoria del trofeo nazionale. Di sicuro però, la Lazio non vorrà perdere una partita in una settimana così felice per loro.

Il Bologna prova a sganciarsi definitivamente dalla lotta per la salvezza

Dall’altra parte però c’è il Bologna, squadra completamente trasformata da quando è arrivato in panchina Sinisa Mihajlovic. Nelle ultime 5 partite i rossoblu hanno vinto 3 partite e ottenuto un pareggio. Ormai sembrano praticamente salvi da qualche giornata, ma complice una serie di risultati positivi delle altre squadre che lottano per la salvezza, al Bologna serve ancora un punto per avere la certezza aritmetica di giocare in Serie A anche l’anno prossimo.

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Cataldi, Lulic; Caicedo, Immobile.

Allenatore: Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic

Dove vedere in tv e streaming Lazio-Bologna

Il match sarà visibile in esclusiva su Sky al canale Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e Now TV.

