Sondaggi elettorali Germania: Europee, Cdu prima al 29%, AFD al 13%

Ad una settimana dall’appuntamento con le elezioni europee, la Cdu rimane stabile al primo posto nelle intenzioni di voto registrate da Emnid per Bild am Sonntag. Secondo il sondaggio, i democristiani restano fermi al 29% in vantaggio di tredici punti sull’alleato di governo SPD.

Sondaggi elettorali Germania: affluenza al 77%

I socialisti dovranno battagliare per conquistare il secondo posto. I Verdi perdono un punto ma conservano la seconda posizione con il 18% dei consensi. Appena dietro i socialisti, si trova la formazione sovranista e di estrema destra dell’AFD sondata in crescita al 13% (in un precedente sondaggio del 17 maggio era sondata intorno all’11%). In coda restano FDP e Linke entrambi dati al 9%. Tutti gli altri partiti crescono insieme di un punto al 6%. Sempre secondo la rilevazione, il 77% dei tedeschi andrà a votare.

Sondaggi elettorali Germania: Merkel contro i politici di estrema destra “in vendita”

Ieri, durante una conferenza stampa a Zagabria, Angela Merkel si è scagliata contro “i politici di estrema destra in vendita” commentando il caso che ha coinvolto il vice cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache protagonista in un video in cui promette favori a una presunta ereditiera russa vicina a Putin.

Sondaggi elettorali Germania: “Nazionalismo nemico dell’UE”

“I nostri valori comuni – ha affermato la cancelliera tedesca – significano che siamo tutti orgogliosi dei nostri paesi nativi, ma allo stesso tempo vogliamo costruire l’Europa, il patriottismo e l’Unione europea non sono in contrasto l’uno con l’altro. Il nazionalismo è il nemico del progetto europeo ed è questo che dobbiamo chiarire in questi ultimi giorni prima delle elezioni europee”.

Sondaggi elettorali Germania: porte chiuse per i sovranisti

Niente accordi quindi con i sovranisti guidati da Matteo Salvini che sabato si sono riuniti a Milano. Per loro le porte del Partito Popolare Europeo rimangono chiuse.

Sondaggi elettorali Germania: nota metodologica

In attesa di diffusione.

