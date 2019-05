Elisa Isoardi: quanto guadagna l’ex di Matteo Salvini. Lo stipendio

Elisa Isoardi ha fatto rumore negli ultimi tempi per due ragioni: l’aver sostituito Antonella Clerici alla conduzione della trasmissione televisiva La Prova del Cuoco, e l’essere stata la ragazza (ora ex) dell’attuale ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Alla luce di queste premesse è certo che, stando alle pressioni subite su lavoro e vita privata, il personaggio Isoardi desta curiosità. E non è un caso che tra le questioni più ricercate dagli utenti spicchi la solita domanda: ma quanto guadagna di stipendio Elisa Isoardi? Anche per via della questione stipendi in Rai, è una domanda la cui risposta potrebbe sempre far storcere il naso a qualcuno. Non c’è bisogno di andare a vedere dichiarazioni dei redditi o a spulciare tra fonti vecchie: quanto guadagna Elisa Isoardi lo ha rivelato lei stessa in una lunga intervista al Venerdì.

Quanto guadagna Elisa Isoardi: lo stipendio svelato

Ci vuole un tetto agli stipendi nel servizio pubblico: è quanto ribadisce da diverso tempo il vicepremier Salvini ed è quanto previsto dal piano di ridimensionamento dell’amministratore delegato Salini. Gli stipendi di Fabio Fazio e Bruno Vespa sono vicini alla forbice, ma anche quello della Clerici. Insomma, tutti gli stipendi che superano il milione di euro e la Clerici, a detta di Salvini, è tra le “conduttrici da 2 milioni di euro l’anno”.

Ma perché stiamo parlando della Clerici? Per fare un confronto con lo stipendio di chi l’ha succeduta alla Prova del Cuoco, Elisa Isoardi, tra l’altro ex di Salvini. Al Venerdì ha infatti rivelato che il suo salario ammonta a 260 mila euro lordi l’anno. “La Clerici ha più anni di me e più ore di volo. Spero di arrivare ai suoi livelli. Ho 36 anni”. Auspicando che “ci sarà il giorno in cui Salvini dirà che c’è qualcuno che guadagna 2 milioni” e senza fare nomi, citi proprio lei, la Isoardi.

Insomma, lo stipendio di Elisa Isoardi non è a rischio taglio, almeno per il momento, ma non è poi così lontano dalla realtà che raggiungere quelle cifre sia uno dei suoi sogni.

La storia con Salvini

La Isoardi ha parlato anche della storia avuta con Salvini, iniziata nel 2013 invece che nel 2015, ovvero 2 anni prima rispetto a quanto si credeva, 2 anni nell’ombra. Ed è così che respinge le accuse di chi ritiene che la Isoardi sia stata spinta proprio grazie all’amicizia influente. “Io e Salvini stavamo insieme quando lui non era ancora un politico così importante. Al massimo sono io che ho speso buone parole per lui. Ne parlavo bene e lo umanizzavo”. La conduttrice ha poi confessato di aver votato Lega, ma oggi non si trova d’accordo su alcuni elementi della politica salviniana.

