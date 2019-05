Vittoria Tampucci a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

Nella quarta puntata di The Voice andata in onda il 14 maggio si è esibita un’altra giovane ragazza piena di grinta. Si tratta di Vittoria Tampucci, 18 anni, originaria di Vinci, il paese di Leonardo. La giovane canta fin da piccola e da Vinci è arrivata a cantare sul palco del programma condotto da Simona Ventura una cover dei The Giornalisti, “Felicità Puttana”, conquistando Elettra Lamborghini.

Chi è Vittoria Tampucci

Vittoria sogna di vivere a Roma per poter crescere musicalmente e artisticamente e vede in The Voice l’occasione per poter fare il salto di qualità: “Sono molto legata alla mia famiglia e al mio territorio ma Vinci mi sta un po’ stretta, vorrei trasferirmi a Roma per crescere professionalmente: ho voglia di evadere“. Ama soprattutto la musica pop dai Negramaro a Mengoni, da Emma a Nina Zilli. Ultimamente però si è avvicinata molto di più alle nuove uscite indie grazie a Coez, Carl Brave e Frah Quintale e anche se scrive da sempre le sue canzoni ha iniziato da poco a suonare la chitarra. Già altre volte Vittoria si era fatta notare in diversi festival e concorsi come “Anfiteatro di Voci” o “Vinci Canta” e nel 2016 Vittoria era salita sul podio del prestigioso festival di Castrocaro con l’inedito “Non mi basta”, suscitando l’attenzione di Mara Maionchi, giudice dell’evento.

Vittoria conquista Elettra

Durante l’esibizione la giovane cantante ha dato prova della sua grinta e della sua grande padronanza vocale e alla fine è riuscita a conquistare l’applauso del pubblico e soprattutto quello di Elettra Lamborghini, l’unica ad essersi girata sul finire dell’esibizione ed accogliere nel suo team la ragazza 18enne. Sul suo profilo instagram ha dichiarato: “Sto cercando di metabolizzare ma non ci riesco. È stato così tutto surreale che stento a crederci, grazie Elettra perché mi hai dato fiducia, perché hai capito che dentro di me c’è un fuoco che brucia forte”. Vittoria non è riuscita a convincere del tutto gli altri giudici – Gigi D’Alessio, Guè Pequeno e Morgan- indecisi se premere il pulsante. Alla fine a stupire tutti giudici è stato il grande controllo vocale nonostante la sua giovane età.

Sempre su instagram Vittoria scrive: “Non vedo l’ora di farvi sentire quello che scrivo perché credetemi, di cose da dire ne ho tante“.

