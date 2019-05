Tommaso Partesana a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

Spesso ci si ferma poco davanti agli artisti di strada ma quando a cantare è Tommaso Partesana è difficile non fermarsi senza fare caso alla sua voce semplice e pulita. Il pubblico di Rai 2 lo ha capito nella quarta puntata di The Voice 2019, il talent show condotto da Simona Ventura in compagnia dei quattro giudici – Morgan, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio – andata in onda il 14 maggio.

Chi è Tommaso Partesana

Tommaso è un busker di 32 anni che ha portato la sua musica in giro per le piazze europee. Dopo aver vissuto a Copenaghen decide di ritornare a Milano, sua città natale, armato di chitarra, armonica a bocca e voce per conquistare il pubblico italiano con la sua musica colta e sensibile. Come scritto nella scheda di presentazione sul sito ufficiale di The Voice, Tommaso ha un repertorio eclettico, influenzato da correnti rock, folk e anche dal cantautorato italiano. Adesso si sente pronto a conquistare il grande pubblico perché come lui stesso afferma la strada non gli basta più: “La strada può bastare, non basta a me, non ora, non so se suonerò per strada tutta la vita.” e The Voice è l’ultima chance per poter fare della propria passione una vera e propria professione.

L’artista porta alle Blind Audition “Facciamo finta” di Niccolò Fabi e l’esibizione colpisce da subito il pubblico che spinge i giudici a premere il pulsante. Il primo a girarsi è Gigi D’Alessio che tenta di convincerlo ad entrare nel suo team riconoscendo in lui una maturità particolare: “Tu sei bravo, sai soffrire.” Guè è stato l’unico giudice a non girarsi, conscio di essere musicalmente lontano dal busker.

A contendersi l’artista sono stati Morgan e Gigi che improvvisano insieme a lui “Rimmel” di De Gregori. Alla fine a spuntarla sarà Morgan che nella stessa puntata, con Violet e Tommaso, completa il suo team in attesa della fase successiva del talent.

