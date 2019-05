Prossimo allenatore Juventus: Sarri avanza, le quote dei bookmakers

La scelta del prossimo allenatore della Juventus è uno degli argomenti più discussi dagli appassionati di calcio. La scelta della società di non rinnovare il contratto a Massimiliano Allegri ha scatenato la fantasia dei tifosi. E al momento sembrano moltissime le ipotesi in campo. Si va dai nomi italiani, ai più blasonati tecnici internazionali.

Prossimo allenatore Juventus, la scelta di Agnelli ed il ruolo di Nedved e Paratici

Andrea Agnelli nella conferenza stampa tenuta al fianco del mister che ha portato 5 scudetti consecutivi in casa Juve negli ultimi 5 anni ha sottolineato che ci sono momenti in cui, nelle società come nelle aziende, è il caso di prendere decisioni forti. Insieme ad Agnelli, nella scelta del prossimo mister bianconero avranno certamente un ruolo decisivo i due dirigenti Nedved e Paratici che secondo alcune indiscrezioni sono stati i veri artefici della decisione di separare le strade tra la Juve e Allegri.

Rispetto al nome da scegliere c’è da dire che col passare dei giorni aumentano i nomi dei papabili. Come avviene in questi casi salgono e scendono le quotazioni degli allenatori in maniera abbastanza veloce. Così per fotografare lo stato dell’arte in questo momento proponiamo le quote dei bookmakers inglesi. Per vedere, secondo loro, chi sono i nomi maggiormente favoriti a succedere ad Allegri.

Quote bookmakers

I primi due nomi in termini di probabilità sono quelli di Sarri e Guardiola. Due alternative abbastanza diverse tra loro. La quota assegnata ai primi due nomi è di 3,25. Seguiti da un terzo nome che è quello dell’italiano Simone Inzaghi (4).

C’è poi la pista che porta al ritorno di Antonio Conte (7). Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche su Conte ci sarebbe una sorta di veto di Andrea Agnelli con la volontà di Nedved e Paratici di convincere il presidente a superare il veto e richiamare Conte alla Juve. Tutti gli altri nomi sono dati come meno probabili. C’è quello del francese Deschamps (10), ex calciatore juventino, o l’ipotesi Mourinho (10). Ancora meno probabili i nomi comunque in campo di Mihalovic (11), Klopp (15) e Pochettino (17).

