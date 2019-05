L’Inter piange il 15enne Maicol Lentini, promessa del settore giovanile

Maicol Lentini aveva un sogno: diventare un calciatore professionista ed esordire in Serie A con la maglia dell’Inter. Era un talento e il sogno, un giorno, sarebbe divenuto realtà.

Purtroppo, nel Gennaio 2017 una brutta malattia lo aveva costretto ad abbandonare, a soli 13 anni, la carriera agonistica. Le sue condizioni di salute, dopo le cure, erano apparse stabili e si era sperato, addirittura, in una completa guarigione.

Il 14 Gennaio 2017, l’Inter, scesa in campo a San Siro contro il Chievo, gli aveva fatto arrivare tutto il suo sostegno tramite la Curva Nord, che gli aveva dedicato uno striscione, e il suo capitano, Mauro Icardi, il quale aveva indossato una fascia speciale a lui dedicata con scritto: “Auguri Maicol, non mollare”.

Ieri, purtroppo, Maicol è andato via per sempre per un malore improvviso che lo ha colto nella sua casa di Zerbolò, cittadina in provincia di Pavia, strappandolo all’affetto dei familiari e negandogli un futuro da campione.

Aveva solamente 15 anni.

Maicol Lentini: il cordoglio dell’Inter e della Curva Nord, il comunicato del Milan

La società nerazzurra, venuta a sapere della tragedia, si è subito unita al dolore dei familiari, nel ricordo del suo giovane tesserato. Questo il comunicato:

“FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol Lentini. Proprietà, dirigenti, il settore giovanile nerazzurro. di cui Maicol ha fatto parte, squadra e tifosi si stringono attorno alla sua famiglia in questo giorno di grandissimo dolore”.

Anche la curva Nord ha espresso solidarietà con un messaggio di cordoglio apparso sul profilo Facebook:

“La Curva Nord vicina alla famiglia di Maicol. Gli avevamo espresso la nostra vicinanza quando un male inspiegabile lo aveva allontanato quattordicenne dalle giovanili dell’Inter. Successivamente eravamo stati confortati dal fatto che sembrava essersi completamente ripreso sebbene rimanendo lontano dall’Inter e per questo oggi ancora più forte è la nostra vicinanza ai suoi famigliari e il dolore per la sua perdita. Ciao Maicol”.

Medesima solidarietà anche da parte del Milan, che ha ricordato Maicol Lentini sul proprio sito ufficiale:

“Tutto il Milan si stringe con un grande abbraccio attorno alla famiglia del giovane Maicol Lentini e all’Inter, in questo momento di profondo dolore. Attraverso il calcio, la grande passione di Maicol, manterremo sempre vivo il suo ricordo”.

