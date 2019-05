Sondaggi politici Swg: Casal Bruciato, italiani condannano violenza

Il 55% degli italiani ritiene ingiustificata la violenza delle proteste scatenatesi a Casal Bruciato, periferia romana, dopo l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia Rom. A sostenerlo è un sondaggio Swg. Il caso aveva avuto un’eco nazionale con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che si era schierata a difesa dei nomadi. Anche dal premier Giuseppe Conte arrivò ferma condanna delle violenze: “La legge va rispettata”.

Sondaggi politici Swg: Casal Bruciato, indagati 24 militanti di estrema destra

La rivolta, violenta, dei residenti era stata fomentata da alcuni appartenenti a CasaPound e Forza Nuova, due formazioni di estrema destra molto radicate nei territori appena fuori la Capitale. Alcuni di loro, per l’esattezza 24, sono ora iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma, in relazione ai disordini avvenuti nella periferia est di Roma. Oltre a loro, risultano indagate altre 16 persone facenti parte dei movimenti antagonisti e per il diritto alla casa. Per loro il reato di cui sono accusati è corteo non autorizzato, svoltosi l’8 di maggio.

Sondaggi politici Swg: i reati contestati

Per quanto riguarda gli estremisti di destra, essi risultano indagati per i reati di istigazione all’odio razziale, violenza privata, minacce, adunata sediziosa, apologia di fascismo. Tra gli indagati anche l’uomo che gridò “ti stupro” ad una delle donne nomadi a cui era stato assegnato l’alloggio popolare.

Sondaggi politici Swg: il ritorno del Pd a Casal Bruciato

Intanto ieri Nicola Zingaretti ha fatto tappa proprio a Casal Bruciato per riaprire la sezione del Pd. “È solo l’inizio – afferma il segretario Pd – ed è la prima tappa di un grande progetto nazionale che io avevo promesso per riportare la presenza dei democratici nelle periferie e non quando c’è l’evento drammatico, ma 365 giorni l’anno. Torniamo in periferia per restarci”.

Sondaggi politici Swg: nota metodologica

Allegata all’immagine.

