Veronica Liberati ad All Together Now 2019: chi è, carriera e biografia

Tra i concorrenti della prima puntata di All Together Now, andata in onda il 16 maggio, si è esibita anche la giovane Veronica Liberati. Il nuovo programma di Michelle Hunziker prevede l’esibizione di aspiranti cantanti di fronte a una giuria capitanata da J-Ax, composta da personaggi più o meno famosi. Veronica ha conquistato quasi tutto il muro di giudici e grazie alla sua performance è riuscita a totalizzare 93 punti su 100.

Veronica Liberati: biografia e carriera

Veronica Liberati ha 25 anni, vive a Roma, studia giurisprudenza e ha incantato il pubblico e i giurati con “Don’t let the sun go down on me” di Elton John. Veronica scopre di amare il canto fin da piccola e col tempo decide di coltivare questa passione pur senza prendere lezioni di musica. Ma grazie all’incontro con importanti vocal coach riesce ad affinare e a disciplinare la sua potenza vocale. Ascoltando Veronica diversi telespettatori avranno riconosciuto in lei un viso già noto. Infatti il punto di svolta per Veronica arriva con le sua esibizione sul palco di “Ti lascio una canzone” nel 2009 e nel 2010, il noto programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici che ha lanciato diversi talenti fra cui Il Volo. Grazie a questa vetrina Veronica riesce a duettare con importanti artisti del panorama italiano come Alessandra Amoroso, Malika Ayane e Renato Zero. (Fonte Veronica Liberati-Main Page)

Nella stessa puntata Veronica ha affrontato e vinto il duello con Amedeo Raciti per poter raggiungere le semifinali. Con la sua versione di “Io fra tanti” di Giorgia conquista un punteggio di 83 a 30. Così Veronica approda alle semifinali arrivando quarta nella classifica dei semifinalisti con un totale di 93 punti, sopra di lei, al terzo posto, Daria Biancardi con 98 punti. Completano il podio Rosi Messina e Augusta Procedi con 99 punti.

