Fiorentina-Genoa: quote, pronostico e probabili formazioni

Uno dei match più importanti in programma per la 38a e ultima giornata della Serie A 2018/2019 è Fiorentina-Genoa, che si disputerà domenica 26 maggio 2019 alle ore 20:30.

Si tratta di una partita di fondamentale importanza per entrambe le compagini, con il Grifone costretto a vincere e sperare che l’Empoli non faccia lo stesso. Rischio anche per la Viola, che in caso di sconfitta sua e di vittoria contemporanea dei cugini azzurri si ritroverebbe clamorosamente in Serie B.

Il Genoa è quindi la squadra che arriva a quest’ultima giornata di campionato con maggiormente l’acqua alla gola. Una stagione assolutamente da dimenticare, vada come vada, per i rossoblu, che tra cambi di panchina e la cessione illustre a gennaio di Piatek ha completamente perso la bussola negli ultimi mesi, arrivando a questo spareggio vitale con l’imperativo di portarsi a casa la posta in palio. Non sarà facile e, oltre al campo, un occhio verrà puntato pure a Milano. Una retrocessione non solo sarebbe inaspettata ma soprattutto potrebbe portare anche altri guai. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Genoa ha raccolto tre pareggi e due sconfitte.

Situazione forse ancora più grave in casa Fiorentina, specie se si pensa che l’obiettivo della Viola in questa stagione era quello del ritorno in Europa. Una stagione nata male e finita peggio, che vede la squadra toscana impelagata nella lotta per non retrocedere fino all’ultimo. Settimane nere per tutto l’ambiente, tra continue lotte fra tifo e società e un cambio di allenatore che non ha assolutamente portato miglioramenti di nessun genere, anzi. Nelle ultime cinque sfide di campionato, la Fiorentina ha ottenuto cinque sconfitte.

Il match d’andata si concluse con un pareggio a reti inviolate.

Le quote e il pronostico di Fiorentina-Genoa

Per i bookmakers i favoriti restano comunque i padroni di casa. La vittoria della Fiorentina quota infatti tra il 2.40 e il 2.60, il pareggio tra il 2.40 e il 2.53 e la vittoria del Genoa tra il 3.25 e il 4.20.

Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 tra l’1.34 e l’1.36, l’Over 2.5 tra il 2.10 e il 2.20, l’Under 3.5 tra l’1.26 e l’1.30 e l’Under 2.5 tra l’1.66 e l’1.68. Infine abbiamo la quota Goal tra l’1.70 e l’1.75 e il No Goal tra il 2.00 e il 2.06.

Una giocata azzeccata potrebbe essere il Goal, vista la necessità da parte di entrambe di portarsi a casa i tre punti.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Mirallas

Allenatore: Montella

GENOA (4-3-1-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Radovanovic, Veloso, Lerager; Bessa; Kouamé, Lapadula

Allenatore: Prandelli

