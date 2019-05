Dove vedere Frosinone-Chievo in diretta streaming o in tv

Uno dei match in programma nella 38a e ultima giornata della Serie A 2018/2019 è Frosinone-Chievo, che si disputerà sabato 25 maggio 2019 alle ore 18:00 allo stadio Stirpe di Frosinone.

Si tratta di una sfida completamente inutile ai fini della classifica, essendo entrambe le squadre già retrocesse in Serie B da ormai diverse settimane. Si tratterà dunque di novanta minuti validi per l’onore.

Il Frosinone proverà a chiudere con un successo una stagione che li ha visti protagonisti in negativo fin dal principio. Una squadra costruita male e con un organico rivelatosi non da massima serie, ha avuto il solo significato di pronto ritorno in cadetteria per i ciociari. Sintomo di una difficoltà che attanaglia le piccole piazze di provincia, che spesso non riescono a compiere il salto di qualità necessario per poter mantenere almeno una stagione in più la categoria. I risultati casalinghi poi son stati disastrosi, con una sola vittoria ottenuta fin qui: questa partita può dunque ammorbidire questa dura statistica. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Frosinone ha raccolto un pareggio e quattro sconfitte.

Ovviamente annata da dimenticare anche il Chievo, che dopo oltre dieci anni tornerà in seconda serie. E lo farà nel peggiore dei modi, dopo aver vissuto mesi di difficoltà perenne, che hanno portato i clivensi ad avere una classifica impietosa fin da inizio campionato. Questo complice anche la penalizzazione inflittagli alla partenza del campionato, che ha dato modo di cominciare male la stagione per poi finirla appunto peggio. Un’ultima partita nella quale però bisognerà comunque dare tutto e provare a vincere per salutare nel migliore dei modi quel Sergio Pellissier che per la causa ha dato tantissimo. Nelle ultime cinque sfide di campionato, il Chievo ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Il match d’andata si concluse con la vittoria del Chievo sul Frosinone complice il gol decisivo di Giaccherini.

Le probabili formazioni di Frosinone-Chievo

Frosinone (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Dionisi, Ciano

Allenatore: Baroni

Chievo (3-4-1-2): Semper; Cesar, Bani, Jaroszynski; Depaoli, Dioussé, Hetemaj, Vignato; Grubac, Meggiorini

Allenatore: Di Carlo

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

