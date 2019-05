Roma-Parma: quote, pronostico e probabili formazioni

Uno dei match più importanti in programma per la 38a e ultima giornata della Serie A 2018/2019 è Roma-Parma, che si disputerà domenica 26 maggio alle ore 20:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Partita nella quale i padroni di casa avranno bisogno di una vittoria a tutti i costi per sperare in un approdo in Champions League che sarebbe clamoroso, visto il vantaggio delle dirette concorrenti. Ospiti che arrivano dalla salvezza matematica ottenuta lo scorso weekend.

La Roma ha infatti ancora una flebile chance di entrare nei primi quattro posti della classifica. Oltre ad un proprio successo, avrebbe anche bisogno delle sconfitte di Atalanta e Milan (e magari anche dell’Inter) per centrare l’obiettivo stagionale. Difficile certo, ma non impossibile. La vittoria dev’essere un imperativo anche per poter salutare nel giusto modo quel Daniele De Rossi giunto alla sua ultima apparizione in maglia giallorossa, dopo diciannove anni di onorata militata – giovanili comprese – nei quali è diventato uno dei monumenti più importanti della storia romanista, secondo per presenze solo dietro a quel Francesco Totti amico/fratello che, in vista di quest’ultimo ballo, lo premierà con una targa. Nelle ultime cinque sfide di campionato, la Roma ha ottenuto due vittorie e tre pareggi.

Il Parma, come detto sopra, lo scorso weekend ha raggiunto la matematica certezza di restare almeno un altro anno in Serie A grazie al successo ottenuto tra le proprie mura amiche contro la Fiorentina. Annata dai due volti quella dei ducali, partiti molto bene e messi come possibili outsider in chiave Europa e scivolati poi, pian piano, nelle zone meno nobili della classifica. Ma alla fine l’obiettivo stagionale è stato raggiunto e dunque si può affrontare quest’ultima gara stagionale con la tranquillità necessaria di chi non ha proprio nulla da perdere. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Parma ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta.

Il match d’andata vide trionfare la Roma sul campo del Parma per 0-2. Reti decisive a firma di Cristante e Under.

Le quote e il pronostico di Parma-Roma

Quote dei bookmakers ovviamente a grande favore dei padroni di casa. Vittoria della Roma quotata tra l’1.18 e l’1.23, pareggio tra il 6.20 e il 7.15 e vittoria del Parma tra l’11.75 e il 15.25.

Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 tra l’1.10 e l’1.11, l’Over 2.5 tra l’1.36 e l’1.40, l’Under 3.5 tra l’1.75 e l’1.91 e l’Under 2.5 tra il 2.80 e il 3.20. Infine troviamo la quota Goal tra l’1.80 e l’1.95 e il No Goal tra l’1.75 e l’1.95.

Visto il netto sbilanciamento delle giocate, una scelta azzeccata potrebbe essere una combo 1+Over 2.5.

Le probabili formazioni di Roma-Parma

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

Allenatore: Ranieri

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo

Allenatore: D’Aversa

