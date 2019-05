Riverdale 4: trama, cast completo e quando esce in streaming

Ormai è noto a tutti che il network The CW è garanzia di prodotti audio-visivi di ottima qualità. Non a caso diverse serie TV, come Veronica Mars, 90210, Nikita, Arrow, hanno conquistato grandi masse di pubblico e fra queste c’è anche Riverdale. Quest’ultima è stata da poco rinnovata per una quarta stagione e sarà probabilmente composta da 22 episodi così com’è stato per la terza e per la seconda.

Il successo della serie è stato confermato anche dalla creazione di altri due prodotti collegati: “Le terrificanti avventure di Sabrina” su Netflix e il futuro spin-off “Katy Keene”. The CW non ha ancora ufficializzato la data di uscita del primo episodio ma, visto il debutto della seconda stagione avvenuto l’11 ottobre 2011 e quello della terza avvenuto il 10 ottobre 2018, con ogni probabilità vedremo la prima puntata di Rivedale 4 il 9 ottobre 2019 (sul canale The CW). La chiusura si prevede per maggio 2020.

Riverdale 4: la trama

Visto il finale la terza stagione può essere considerato il culmine di tutta la serie con Jason Blossom (1° stagione), Black Hood (2° stagione) e Gorgoyle King (3° stagione) che hanno avuto un ruolo chiave nel mistero che avvolge tutta la storia, Riverdale 4 potrebbe essere il punto di rottura da cui ripartire. La fine della terza ha fatto vedere un futuro terrificante dove Archie, Betty e Veronica insanguinati bruciavano i loro vestiti insieme al cappello di Jughead. Subito dopo Betty ha fatto giurare ai presenti che ognuno dei presenti, dopo il diploma, avrebbe intrapreso la propria strada dimenticandosi di quella notte.

In un’intervista, lo showrunner Roberto Aguire-Sacasa ha confermato che durante la stagione sarà affrontata la morte di Luke Perry. Piuttosto che fingere un suo allontanamento prolungato, il suo personaggio avrà una degna morte. Questo avrà anche delle ripercussioni sulla vita di Archie e Betty affronterà il ritorno dopo tanto tempo del fratello Charles. Lo showrunner ha poi proseguito rivelando: “Una strada che seguiremo è l’idea che Betty abbia il gene del serial killer e questa è una storia che continueremo nella stagione 4 e anche Charles avrà un parte nella vicenda”.

Riverdale 4: il cast e quando esce

Nel cast ritroveremo Cole Sprouse (Jughead Jones), KJ Apa (Archie Andrews), Madelaine Petsch (Cheryl Blossom), Lili Reinhart (Betty Cooper) e Camilla Mendes (Veronica Lodge). Ad oggi è possibile vedere le prime due stagioni di Riverdale su Netflix, mentre la terza è ancora in programmazione sul canale The CW. Per la quarta stagione invece non vi è ancora una data certa per la sua uscita, ma in Italia potrebbe arrivare per la prossima primavera, mentre negli Stati Uniti probabile arrivi per l’inizio di questo autunno.

