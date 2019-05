Sampdoria-Juventus: quote, pronostico e probabili formazioni

Domenica 26 Maggio 2019 alle ore 18.00 allo stadio Ferraris di Genova scenderanno in campo per l’ultima partita della stagione 2018/2019 di Serie A la Sampdoria e la Juventus.

Sampdoria-Juventus: stagione positiva per i doriani

Nono posto in campionato con 50 punti (al momento) e con Quagliarella capocannoniere del campionato, la Sampdoria ha dato spettacolo questa stagione e sono arrivati dei risultati positivi. Qualche punto perso in partite sulla carta “facili” c’è stato, ma non si può certamente parlare di rammarichi, la zona Europa è molto distante e difficilmente la situazione di classifica sarebbe cambiata in maniera radicale. Si pensa dunque alla prossima stagione, con Giampaolo che sembra destinato a lasciare i blucerchiati alla fine della stagione: il tecnico dovrebbe incontrare nei prossimi giorni il presidente Ferrero e, a meno di investimenti importanti per migliorare la qualità della squadra, l’attuale allenatore della Sampdoria cercherà una nuova sistemazione.

PROBABILE FORMAZIONE

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley, Junior Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Defrel; Caprari, Quagliarella

Allenatore: Giampaolo

Sampdoria-Juventus: l’ultima di Allegri

Non si parla d’altro ultimamente, ovvero delle possibili combinazioni che potrebbero riguardare le panchine di molti tra i maggiori club europei. L’addio di Allegri ha avvicinato alla Juventus nomi come Simone Inzaghi e Maurizio Sarri, ma anche altri di spessore come José Mourinho e Pep Guardiola. Chissà se la vecchia signora stupirà la scena calcistica mondiale con un altro ingaggio altisonante come quello di Cristiano Ronaldo la scorsa stagione. Non solo di allenatori, si parla anche di mercato, con il nome di Milinkovic Savic accostato alla Juventus proprio nelle ultime ore. Ma intanto si pensa a disputare l’ultima partita di questo campionato per poi fiondarsi direttamente nella preparazione della prossima -si spera molto vincente- stagione.

PROBABILE FORMAZIONE

Juventus (4-3-3): Pinsoglio; De Sciglio, Bonucci, Caceres, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Can; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic

Allenatore: Allegri

Le quote e il pronostico del match

Per i bookmakers rimane favorita la Juventus, con la sua vittoria quotata a 1.87, mentre la vittoria dei padroni di casa è quotata a 3.85, poco più del pareggio a 3.75. Ci si aspetta un match ricco di marcature, per questo il gol è quotato a 1.45, decisamente meno del no-gol a 2.55 e l’over 2.5 è quotato a 1.50. I migliori marcatori delle due squadre, Quagliarella e Cristiano Ronaldo, condividono la stessa quota come primo marcatore: 3.25.

Una scelta azzeccata potrebbe rivelarsi l’Over 2.5.

