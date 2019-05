Bologna-Napoli: quote, pronostico e probabili formazioni

Sabato 25 Maggio 2019 alle ore 20.30 allo stadio Dall’Ara di Bologna scenderanno in campo per l’ultima giornata della stagione 2018/2019 di Serie A il Bologna e il Napoli.

Bologna-Napoli: salvezza già in cassaforte per i felsinei

Ottimo finale di stagione quello del Bologna che, nelle ultime cinque gare di campionato ha collezionato tre vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Questi punti gli sono valsi la salvezza matematica: infatti il Genoa – al momento terzultimo – è a 37 punti, quattro in meno del Bologna. Conquistata la salvezza rimane l’ultima occasione per coronare un finale di stagione esaltante e poi si vedrà cosa fare per il futuro.

PROBABILE FORMAZIONE

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro

Allenatore: Mihajlovic

Bologna-Napoli: buona stagione con qualche rimpianto per i partenopei

Il secondo posto in campionato dopo la Juventus era difficile da riconfermare, data la concorrenza di svariate squadre e forse era ancora più difficile da superare. L’armata bianconera si è dimostrata ancora una volta inarrestabile in campionato, anche se ha poi fallito le occasioni in coppa, rimpianto che ha anche il Napoli di Ancelotti, uscito ai quarti di finale di Europa League contro l’Arsenal (che giocherà la finale Mercoledì 29 Maggio contro il Chelsea) e sempre ai quarti di finale, stavolta di Coppa Italia contro il Milan. Sarebbe ingiusto definire fallimentare la stagione del Napoli, ma certamente qualche rimpianto c’è e servono dei rinforzi se si vuole puntare più in alto la prossima stagione.

PROBABILE FORMAZIONE

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne; Mertens, Milik

Allenatore: Ancelotti

Le quote e il pronostico del match

Per i bookmakers ampiamente favorito il Napoli, la cui vittoria è quotata a 1.87, mentre la vittoria del Bologna è quotata ad un vertiginoso 4.03 mentre il pareggio a ben 4.20. Ci si aspettano tanti gol, ecco perché l’Over 2.5 è quotato a 1.52 ed il Gol a 1.53.

E proprio l’Over 2.5 potrebbe essere la giocata giusta per la vostra bolletta.

