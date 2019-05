Inter-Empoli: quote, pronostico e probabili formazioni

Domenica 26 Maggio 2019 alle ore 20.30 allo stadio San Siro di Milano si giocherà l’ultima giornata della stagione 2018/2019 di Serie A tra Inter ed Empoli.

Inter-Empoli: nerazzurri, tre punti per la Champions

I nerazzurri di Luciano Spalletti sono ancora pienamente in corsa per un posto in Champions League: infatti il loro quarto posto in classifica è tutt’altro che assicurato, con Atalanta, appunto Inter e Milan racchiuse in uno scarto di un solo punto. L’avversario, sulla carta decisamente meno quotato, è invece in piena corsa salvezza e darà il 110% in campo per uscire vincitore. I presupposti per un match entusiasmante ci sono tutti, ora non resta altro che far parlare il campo. Non provengono dal campo invece le interminabili voci sul futuro di Icardi, escluso dalle convocazioni della nazionale Argentina ed apparentemente fuori dai piani societari per la prossima stagione.

PROBABILE FORMAZIONE

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

Allenatore: Spalletti

Inter-Empoli: dentro o fuori per i toscani

Posizione tutt’altro che serena quella ricoperta dall’Empoli. In questo momento – con 38 punti in campionato, solo uno più del Genoa – sono al quartultimo posto e si troveranno ad affrontare l’Inter, bisognosa come detto di tre punti per la corsa Champions, per riuscire a salvarsi. Tre vittorie nelle ultime cinque partite sono un bottino niente male, peccato che forse questa “sveglia” sia arrivata un po’ troppo tardi. Niente è perduto però, sarà solamente il campo a parlare e ci si aspetta un match imprevedibile ed emozionante.

PROBABILE FORMAZIONE

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo

Allenatore: Andreazzoli

Le quote e il pronostico del match

Per i bookmakers ampiamente favoriti i nerazzurri, la cui vittoria è quotata a 1.40, decisamente meno del meno probabile pareggio quotato a 5.00 e alla vittoria dell’Empoli, quotata a ben 6.50. La quota del Gol è un po’ alta, 1.65 per la precisione, visto quanto sulla carta dovrebbe essere sbilanciato il match. L’over 2.5 è quotato a 1.47 e nonostante le interminabili voci sul suo conto, il primo marcatore più probabile rimane l’argentino Mauro Icardi a quota 4.75.

Una scelta azzeccata potrebbe essere giocare la quota Goal.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM